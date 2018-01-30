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بورصة وشركات
سي آي كابيتال تبدأ مباحثات طرح إنبي
الثلاثاء 30 يناير 2018 12:47 م
سي آي كابيتال 5569
أخر الأخبار
سي آي كابيتال 5569
أحمد علي وأسماء السيد:
قال محمود عطا الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة سي آي كابيتال والرئيس التنفيذي، إن شركته اجتمعت لأول مره منذ فترة بعيدة مع قيادات شركة إنبي لبدء مباحثات والخطوات التنفيذية لعملية الطرح الشركة في البورصة المصرية.
وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمته الشركة اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الوزارية المسؤلة عن الطروحات الحكومية أزالت كل العواقب أمام تنفيذ عملية الطرح، مشيرا إلى أن الحكومة طالبت شركته بتنفيذ طرح عالمي.
وقت طرح "سي آي كابيتال" بالبورصة مرهون بتحديد السيولة المطلوبة
وأوضح عطا الله أن طرح شركته بالبورصة المصرية مرهون بتحديد السيولة اللازمة لتمويل تنفيذ توسعاتها، موضحًا أن الشركة تسعى لزيادة رأسمالها ومن ثم تحديد فترة الطرح.
وأشار إلى أن شركته لم تحدد حتى الفترة الراهنة فترة الطرح، كما كشف عن عمل شركته خلال العام الجاري إدارة طرحين بالبورصة بقطاعي الصحة والتجزئة.
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