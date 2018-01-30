توقيع عقد المرحلة الأولى لغاز العاصمة الإدارية بقيمة 771 مليون جنيه

رجب عزالدين:







أعلنت شركة غاز مصر عن توقيع عقد تنفيذ شبكة الغاز الطبيعى للمرحلة الأولى لمساحة 40 ألف فدان مع شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية بقيمة اجمالية 771 مليون جنيه.





وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " جارى توقيع العقد من الطرف الآخر على أن يتم التنفيذ فى مدة قدرها سنتين ابتداء من 2018"





وتابع البيان إن العقد المشار إليه قد تم أخذه فى الاعتبار عند تقدير القيمة العادلة لسهم الشركة المقدم للرقابة المالية منذ خلال الفترة الماضية.





وأعلنت الشركة، فى 4 ديسمبر الماضى، عن توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة) لتوصيل شبكة الغاز لوحدات سكنية بالعاصمة الجديدة، بقيمة إجمالية 66.9 مليون جنيه.





وقالت الشركة إن البروتوكول يشمل توصيل شبكة الغاز الأرضية الرئيسية داخل المدينة والتركيبات الخارجية لـ 21810 وحدة سكنية.





وأنشئت شركة "غاز مصر" فى عام 1983، وتمتلك شركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 80% من أسهمها، ويبلغ رأسمال الشركة حاليًا 120 مليون جنيه، موزعاً على 12 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للواحد.



