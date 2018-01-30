وزير قطاع الأعمال يطلب إعادة هيكلة شركات القومية للتشييد



المال - خاص



وجه السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للتشييد والتعمير - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - بإجراء مراجعة للمحفظة الاستثمارية وإعادة النظر فى هيكلة الشركات التابعة مع وضع خطة لتعظيم العائد منها.



جاء ذلك خلال اجتماع السيد الوزير مع السيد المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، حيث أكد سيادته على ضرورة وضع تصور بشأن الشركات المتعثرة لدراسة أفضل البدائل فى هذا الشأن، وتحسين الاستفادة من الأصول العقارية وتوفير بدائل تمويلية ذاتية للإنفاق على مشروعات التطوير.



ووجه السيد الوزير إدارة الشركة القابضة بتركيز جهودها على تنمية وتعظيم العائد من نشاطها الأساسى فى المقاولات العامة والمتخصصة، وإسناد مشروعات الاستثمار العقارى إلى مطورين متخصصين، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص حتى يتسنى تنفيذ أكثر من مشروع فى وقت واحد دون خلق أعباء تمويلية ضخمة على الشركات التابعة، واستغلال الطفرة التى تشهدها البلاد فى أعمال المقاولات وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية ضخمة غير مسبوقة توفر فرصة عظيمة لشركات المقاولات.



كما جدد السيد الوزير التأكيد على ضرورة إصلاح الشركات المتعثرة بشكل جذرى والتوقف عن العمل بالحلول التقليدية والمؤقتة، وكذلك العمل على رفع جودة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للشركات، وتعظيم العائد من استغلال الأصول نظرًا لضخامة ما تمتلكه الشركات من معدات وآلات، إضافة إلى الموارد البشرية التى تمثل أهم أصول الشركات.

