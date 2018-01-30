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سيــارات
شعبة قطع غيار السيارات تعقد اجتماعا مع التموين
الثلاثاء 30 يناير 2018 11:51 ص
تجميع السيارات
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تجميع السيارات
أحمد عوض:
أكد شلبى غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية، أنه يجرى الإعداد لعقد اجتماع مع عدد من ممثلى وزارة التموين، خلال الشهر المقبل، لمناقشة ضوابط استيراد وبيع قطع الغيار، والحد من تداول المنتجات المقلدة، مضيفا أن الاجتماع المرتقب سيتطرق إلى وضع ملامح خطة عمل الشعبة خلال 2018.
وأضاف أن الأخيرة بصدد إرسال مذكرة عاجلة لجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، تطالب بضرورة التصدى للقائمين على توريد قطع الغيار المقلدة، حفاظا على سلامة المستهلكين.
وأشار إلى أن سوق قطع الغيار تشهد حالة من الفوضى، ممثلة فى ارتفاع اﻷسعار، وانخفاض حجم الطلب بنسبة بلغت 60 %، متوقعا أن يواصل القطاع أداءً سيئا خلال 2018، فى ظل تذبذب أسعار العملات اﻷجنبية، وارتفاع التكلفة الاستيرادية.
وأوضح أن القوة الشرائية باتت مهددة بالانهيار تماما، فى ظل الزيادات السعرية الكبيرة التى أقرت على قطع الغيار مؤخرا، مؤكدا أن الأسعارد تضاعفت بمقدار 3 مرات، منذ تحرير سعر الصرف، مما تسبب فى انخفاض الطلب على عمليات الصيانة الدورية.
وأضاف أن الشعبة تتفاوض مع عدد من شركات قطع الغيار العالمية، لتصنيع منتجاتها محليا، ما يساهم فى زيادة فرص تنافسية المنتج المصري، وطالب بضرورة طرح حزمة حوافز لجذب الشركات اﻷم للسوق المحلية.
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