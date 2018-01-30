نيسان قشقاى

أحمد عوض:



تتوقع شركة نيسان إيجيبت أن تشهد مبيعات سوق السيارات تحركا بنسب تتراوح ما بين 4 و5 % بنهاية أبريل المقبل، تزامنا مع زيادة حجم الطلب على السيارات.



قال هانى عيد، مدير عام المبيعات وتطوير شبكة الموزعين بشركة نيسان إيجيبت، إن الشركة قد أعدت خطة تسير فى نمو حجم مبيعاتها ورفع حصتها السوقية من خلال زيادة الحصة الاستيرادية من الطرازات المستوردة ورفع معدلات الإنتاج بمصانعها، موضحا أن الحصة السوقية لنيسان تبلغ حاليا 16 %.



وتعتبر نيسان إيجيبت مملوكة بشكل كامل للشركة الأم اليابانية وتعتمد خطتها على أساس العام المالى اليابانى والذى سينتهى أبريل المقبل.



واستنكر القائمون على بيع سيارات العلامة نيسان بالسوق من خلال تحصيل مبالغ إضافية على السعر الرسمى للسيارة "أوفر برايس"؛ بهدف التسليم الفوري، موضحا أن الشركة قررت زيادة الكميات الموردة من طرازات قشقاى خلال الآونة الماضية؛ لتلبية حجم الطلب والحد من تلك الظاهرة من خلال توفير جميع الكميات المطلوبة للوكلاء الغير حصريين.



وأضاف مدير عام المبيعات وتطوير شبكة الموزعين بالشركة فى تصريحات سابقة، أن الخطط الإنتاجية المستهدفة لنيسان ترتكز على زيادة حجم معدلات الإنتاج، لتصل إلى 50 ألف وحدة بنهاية 2020.



وتمكنت نيسان إيجيبت من بيع 19 ألفا و460 سيارة، لتستحوذ على حصة سوقية 16.1 % خلال الشهور الإحدى عشر اﻷولى من العام الماضى؛ وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».



وجدير بالذكر أن شركة نيسان إيجيبت قد أعلنت سابقا أن خطتها المستهدفة ترتكز على بيع 20 ألف سيارة بنهاية أبريل المقبل.