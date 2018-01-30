المركزى : احتياطي النقد الأجنبي يغطي واردات 8 أشهر

البنك المركزى 1

خالد بدر الدين:



أكد رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، لقطاع الأسواق اليوم الثلاثاء، أن الاحتياطي الأجنبي للبلاد البالغ 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 8 أشهر، وأن هذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.



جاءت تصريحات "أبو النجا" خلال عرض للمؤشرات المالية والاقتصادية بمصر في مؤتمر للاستثمار تعقده شركة "سي.آي كابيتال" بالقاهرة.



وذكرت وكالة "رويترز" أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر صعد إلى 37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضى، ليسجل مستوى غير مسبوق بعد الحصول على دفعة ثالثة بملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار.