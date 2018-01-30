التباين يسيطر على تحركات صناديق الاستثمار

صناديق استثمار

أحمد على:



سيطر التباين على أداء وتحركات وثائق صناديق الاستثمار، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بضغط من تعرض الأسهم القيادية بمؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» لعمليات جنى أرباح، ساهمت فى عدم نجاح «صناديق الاستثمار» فى الحفاظ على صعودها الجماعى للأسبوع الثالث.



وسجل «EGX30» تراجعا بنحو %1.7، مغلقا عند 15171 نقطة، وأغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» خاسرا %1 عند 847 نقطة، وتراجع مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا %1، إلى 2017 نقطة.

وقد حافظت فئة صناديق النقدية والدخل الثابت على صعودها الجماعى للأسبوع الثالث على التوالى، وتصدر صندوق فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» بنسبة %2.51.



واستحوذ المستثمرون المحليون على %73 من التعاملات، مقابل%17.21 للأجانب بصافى شراء 239.89 جنيه، بينما كان نصيب العرب %9.79 متجهين للبيع بواقع 32.37 مليون جنيه، وكان نصيب الأفراد من التعاملات %43.32، والمؤسسات %56.68، بصافى بيع 72.36 مليون جنيه.



وتراجعت التداولات خلال الأسبوع الماضى، إلى 6.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.3 مليار جنيه الأسبوع السابق، وتراجع رأس المال السوقى إلى 851 مليار جنيه، مقارنة بـ 862 مليار جنيه للأسبوع السابق.



الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 21/1/2018 الي 28/1/2018

«تكامل» على رأس «المتوازنة» و«الميزان» وصيفًا

تخلت فئة الصناديق المتوازنة، عن ارتفاعها الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وقد تصدرها صندوق «البنك التجارى الدولى - تكامل» بنسبة 2.11 % مسجلًا 175.59 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» مرتفعًا %0.25 مسجلًا 326.68 جنيه.

فيما هبط باقى أعضاء فئة صناديق المتوازنة، وجاء صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسي» كأقل الهابطين بنسبة %0.02 بقيمة 248.10 جنيه، وتلاه صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» بـ %0.32 بقيمة 12.93 جنيه.

وفى المركز الخامس سجل بنك كريدى أجريكول الثقة، حضوره بنسبة هبوط %0.55 بقيمة 240.08 جنيه للوثيقة، ومعه صندوق بنك مصر الأول بالنسبة نفسها بقيمة 208.83 جنيه.

وحل صندوق البنك الأهلى الأول فى المركز السابع، بنسبة تراجع %0.97 بقيمة 43.03 جنيه للوثيقة، وجاء صندوق مصر الخير المتوازن فى المركز الأخير بنسبة ارتفاع 6.26 % بقيمة 23.19 جنيه للوثيقة.



صناديق الأسهم خلال الفترة من 21/1/2018 الي 28/1/2018



«شيلد» يقتنص قمة «الأسهم» بارتفاع %2.24



نجح صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» فى اقتناص صدارة ترتيب فئة صناديق الأسهم عن تعاملات الأسبوع الماضى، بنسبة صعود %2.24 بقيمة 236.7 جنيه للوثيقة، تلاه وصيفًا صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» بنسبة صعود %2.09 لتبلغ قيمة وثيقته نحو 199.2 جنيه.



وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك قناة السويس الأجيال بنسبة صعود فى وثيقته %1.58 لتسجل 16 جنيها، ورابعًا : جاء صندوق المصرى الخليجى بنسبة ارتفاع %1.14 فى قيمة وثيقته التى بلغت 301.9 جنيه، وخامسًا : صندوق بنك القاهرة بنسبة ارتفاع %0.58 لتسجل وثيقته 131 جنيها.



وضمت قائمة الهابطين نحو 18 صندوقا، كان أكثرها صندوق البنك الأهلى الكويتى بنسبة %1.35 بقيمة 151.7 جنيه للوثيقة، فيما كان أقلها بنك مصر الثانى بنسبة %0.08 بقيمة 114.3 جنيه للوثيقة.



الصناديق النقدية خلال الفترة من 21/1/2018 الي 28/1/2018



"الأهلى الكويتى" يستقر فى صدارة «النقدية»



جاء صندوق البنك الأهلى الكويتى النقدى فى صدارة ارتفاعات الصناديق النقدية، بنسبة صعود لقيمة وثيقته 0.54% بقيمة 22.017 جنيه للوثيقة، مقارنة بـ 21.898جنيه للأسبوع قبل الماضى.



وخلفه، جاء صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» بنسبة صعود %0.31 مسجلا 276.01 جنيه للوثيقة، مقارنة بـ 275.152 جنيه للأسبوع قبل الماضى، وفى المركز الثالث جاء كل من صندوق بنك SAIB النقدى، وبنك العربى النقدى «يوماتي» والتجارى الدولى «أصول» بنسبة صعود %0.29.



ورابعًا : حل كل من صندوق مصر إيران الثانى، ومصر للتأمين وبنك «إتش إس بى سي»، وصندوق بلوم مصر، وصندوق بنك مصر النقدى، وبنك التنمية والائتمان الزراعى «حصاد» بنسبة ارتفاع %0.28.



وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد ارتفعت وثيقة صندوق التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %1.09 بقيمة 198.2 جنيه محتلا المركز الأول، وخلفه صندوق «بنك القاهرة الثابت» بنسبة %0.97 مسجلة 198.2جنيه، وجاء ثالثًا: صندوق العربى الأفريقى «جذور» بنسبة %0.26 بقيمة 17.861 جنيه للوثيقة، ورابعًا : البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.25 بقيمة 1432.54 جنيه، وخلفهم صندوق البنك العقارى العربى «المصري» بنسبة %0.20 بقيمة 160.676 جنيه.



الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 21/1/2018 الي 28/1/2018



«أمان» يتصدر «الإسلامية» بصعود %2.51



صعد صندوق «أمان» لصدارة فئة الصناديق الإسلامية، بارتفاع وثيقته %2.51 لتسجل 108.27 جنيه، وحل خلفه صندوق فيصل الإسلامى بنسبة %2.26 بقيمة 140.7 جنيه للوثيقة، وثالثًا : جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بارتفاع %1.84 بقيمة 204.22 جنيه.



وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، تراجع صندوق بنك عوده المتوازن «ازدهار» بــ 0.45 % بقيمة 187.15جنيه، وهبط صندوق بنك البركة مصر المتوازن بنسبة %0.37 بقيمة 107.85 جنيه للوثيقة.



هبوط «تحديد الأصول» وصعود «ضمان رأس المال» وثبات «الأجنبية»



هبطت صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى، لتسجل %0.25 لوثيقة الشركة العربية المصرفية العربية 1 ما قيمته 214.88 جنيه، مقارنة بـ 215.44 للأسبوع قبل الماضى، وسجلت وثيقة صندوق الشركة العربية المصرفية 2 تراجعا %0.26 بقيمة 731.88 جنيه، مقارنة بـ 733.81 للأسبوع قبل الماضى.



وسجلت صناديق العملة الأجنبية، ثباتا نسبيا، وبلغت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار، 11.448 دولار، بارتفاع %0.03، وثبتت وثيقة مصر النقدى اليورو على مستوى 10.960 يورو.



صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 21/1/2018 الي 28/1/2018