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تذكار جيتى 7.. ولهلم ميستر
الثلاثاء 30 يناير 2018 11:25 ص
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إذا صح أن «فاوست» أكبر كتب جيتى الشعرية، فإن «ولهلم ميستر» أكبر كتبه النثرية، الأولى رواية تمثيلية، والثانية رواية قصصية، بدأ جيتى فى تأليفها سنة 1777 وفرغ منها سنة 1821، وقسمها إلى جزءين: أحدهما: سماه تلمذة «ولهلم ميستر»، والآخر: رحلاته.
وكما هو ملحوظ فى فاوست على ما تقدم، كان الشأن فى «ولهلم ميستر»، فجاء الجزء الأول قويًّا، والثانى مضطربًا ضعيفًا.
الأول منسجم وقوى، والثانى غامض موشع بالرموز والأسرار، فضلاً عن الحشو والتلفيق الملاحظين فى بعض «فاوست» بعد جزئها الأول.
ويتمثل الأستاذ العقاد لهذه الحقيقة بما ذكره «أكرمان» صديق جيتى عن الجزءين الثانى والثالث من رحلات «ولهلم ميستر»، من أن جيتى عندما شرع تنقيح هذه الرواية وإتمامها، انتوى أن يمدها إلى جزئين بدل جزء واحد كما كان قد جاء فى الإعلان عن الطبيعة الجديدة لمؤلفاته الكاملة، فلما جاوزت الرواية ما قدره لها والسبب هو كاتبه الذى كان يوسع الكلمات والسطور، خُدع جيتى وظن أن ما عنده كافٍ لثلاث مجلدات لا اثنين، وأرسل المسودات بذلك إلى الناشرين، ثم فوجئ بأنهم يطلبون المزيد لما ظهر من أن الجزئين الأخيرين صغيران، فاستدعى «أكرمان» فيما يروى ووضع بين يديه أوراقًا شتى لم تنشر ومقطوعات مبتورة تامة وغير تامة، وآراء فى العلوم الطبيعية والفن والأدب والحياة، وسأله جيتى عمّا يراه فى اقتباس ست أو ثمانى صفحات مطبوعة من هذه الأوراق لسد الفجوة فى الرحلات! وأنها وإن كانت لا شأن لها بالرواية إذا ما تُوِخّيت الدقة، إلاَّ أنه يمكن إضافتها بما سبق من الإشارة إلى المحفوظات المدخرة فى بيت مكاريا، قائلاً:«وكذلك نذلل الصعوبة فى الوقت الحاضر ونعثر بالوسيلة التى تتيح لنا أن نزجى إلى الدنيا بهذه الأشياء الممتعة».
ويعلق الأستاذ العقاد بأن هذا بعض أنماط التأليف عند جيتى فى الروايات والكتب، ولوحظ مثل ذلك فى الكتاب السادس من تلمذة «ولهلم» المشهور باسم «اعترافات النفس الطيبة» الذى أضافه جيتى بأوهى سبب.
وقد فسّر لى ما أوضحه الأستاذ العقاد، ما كنت أعانيه شخصيًّا من صعوبة وتشتت فى متابعتى لرواية «فاوست» بأجزائها الثلاثة.
***
هذا وقد قسم جيتى رواية «ولهلم ميستر» إلى قسمين: أحدهما للتلمذة، والآخر للرحلات. لأن بطل الرواية ممثل يتدرب على فنه، ولم يكن الممثلون يبلغون مرتبة الأستاذية فى فنهم إلاَّ بعد فترة يقضونها فى التلمذة، ثم أخرى يقضونها فى الرحلة.
على أنه كما كان فى «فاوست» سمات من جيتى، فإن هذه السمات ملحوظة أيضًا فى «ولهلم ميستر» ؛ وأولى هذه السمات هى تثقيف النفس بالمشاهدة والتجربة ومعرفة الكفاءة بالعمل والمزاولة.
فنرى أن الفن الذى تركه ميستر وهو التمثيل، يشابه الفن الذى تركه جيتى نفسه وهو التصوير.. تركه جيتى بعد أن كان يرشح نفسه لبلوغ أقصى مداه، فلما زار إيطاليا وجرّب قدرته هناك، عاد مقتنعًا بأنه لن يبلغ فى هذا الفن التفوق الذى ابتغاه، فكان أن عدل عن فن التصوير.
وقد كان فى نية جيتى أن يقصر رواية «ولهلم ميستر» على التمثيل، وأن يتمها بأن يقود البطل فى طريق النبوغ والأستاذية، ولكنه عدل به عن هذا الطريق مثلما عدل هو نفسه عن طريقه.
وسمة أخرى لاحظ الأستاذ العقاد أنها مشتركة بين جيتى وبطله فى الرواية، تلك هى قلة المثابرة والتصميم، والانتهاء إلى التفويض والتسليم، والتجاؤهما هو وبطل روايته إلى الطلاسم والقوى الخفية يتسليان بها عن عزيمة الجهد كما يتسلى الفنان بمعانى القريحة عن وقائع الحياة.
والسمة الظاهرة عليهما جيتى وبطل روايته فوق كل سمة، هى كثرة العشيقات وأسلوب التنقل من غرام إلى غرام، وهو ما طفق الأستاذ العقاد يضاهى أمثلته بين وقائع جيتى فى الحياة، ووقائع ميستر فى الرواية.
فإذا ما خطر للقارئ أن يتساءل عن الغرض من الرواية وعن مغزاها، فسيجد أنه لا غرض لها ولا مغزى! وأن جيتى نفسه هو أول من يكاشف بذلك، ويقر بأنه لا يقبض على مفتاح الرواية.
بيد أن الرواية «وطاب» (جمع وطب وهو وعاء اللبن من الجلد، والمقصود أنها معرض طيب) زاخر حافل بحقائق الحياة فى الفن والتعليم والنقد والعلم والدين والسياسة، هيهات أن يدانيها وطاب، ثم هى فيما يقول الأستاذ العقاد مشاهد ناطقة بالصدق والحكمة، وشخوص موسومة بالملاحة والإتقان، ولا سيما شخص الفتاة «مينون» التى صارت فى آداب الغرب علَمًا من الأعلام.
الديوان الشرقى
يقدم الأستاذ العقاد لهذا الديوان بما هو معروف عن الألمان من كثرة اهتمامهم بين الأوروبيين بالدراسات الشرقية، وتضاعف عنايتهم بها فى أواسط القرن الثامن عشر بسبب النهضة العلمية وبسبب تمردهم على سلطان الآداب الفرنسية، ويُثَنِّى بأن جيتى كان ألمانيا صميمًا فى حب التوسع والاطلاع، وأنه قرأ السيرة النبوية (المحمدية) وهو فى نحو الرابعة والعشرين، واطلع على القرآن وأمعن فيه إمعان الأديب وإمعان الباحث فى الأديان، فاصطبغت كتاباته الدينية بصبغة قرآنية كما يرى القارئ فى كلامه عن الله ودلائل وجوده.
ويعقب الأستاذ العقاد بأن جيتى انتوى أن يكتب من واقع هذه الدراسة رواية شعرية تمثيلية فى سيرة النبى العربى، فنظم بعض قصائدها، وقسمها إلى فصول: الفصل الأول يبدأ بالمناجاة والاعتكاف واستعراض العبادات الجاهلية وينتهى بالهداية إلى الوحدانية، والفصل الثانى يبدأ بالدعوة وينتهى بالهجرة، والفصل الثالث يبدأ بالنصر وينتهى بتطهير الكعبة من الأصنام، والفصل الرابع يبدأ بالفتوحات وينتهى بالسم!، والفصل الأخير تتجلى فيه نفس محمد الربانية، وكيف استولى على مثاله وارتفع إلى أوج كماله، وتم له أدب الأرض وأدب السماء.
ووقف جيتى، فيما يقول الأستاذ العقاد، عند التقسيم والشروع فى الكتابة، ولكنه لم يكتب فى روايته إلاَّ شذرات، وظل على حنين يعاوده إلى موضوعها على أمل أن يتمها، فلما عز عليه إنجازها قنع بترجمة رواية «محمد» لفولتير مع التصرف فيها وأبرزها سنة 1800 للتمثيل.
بيد أن رواية فولتير والرواية التى أرادها جيتى جد مختلفتين، إذ كان فولتير يسىء الظن بالنبى (وإنْ كان فولتير قد غير رأيه بعد سبع سنوات من كتابة روايته حينما اطلع على ترجمة القرآن، وقد كتبتُ شخصيًّا مقالاً حول هذا تحت عنوان «الحق فى النهاية غالب» نشر بجريدة المال 22/12/2014 وأعدت نشره بكتابى «هموم مصرى»)، بينما لم يكن جيتى على رأى فولتير فى روايته، بل كان يسلك محمدًا عليه السلام فى أكابر العظماء المصلحين.
على أن هذا دل على عناية جيتى بالمشرقيات منذ صباه، ولم يفتأ يعود إليها كلما سنحت له فرصة من كتاب أو بحث جديد.. فقرأ ألف ليلة وليلة، ووعى دواوين السعدى وحافظ الشيرازى والفردوسى التى تُرجمت إلى الألمانية، وامتلأ بهذه وتلك فبدأ فى نَظْم القصائد على الطريقة الشرقية، واجتمع له ديوان كامل من هذه المنظومات، ذاك هو «الديوان الشرقى» الذى أضاف إليه وطبعه ثانيةً بعد أربع سنوات.
وقد اشتمل هذا الديوان فيما يورد الأستاذ العقاد على اثنى عشر بابًا هى علـى الترتيب: الشادى، وحافظ، والحب، والتأمل، والحزن، والحكم، وتيمور، وزليخة، والحانة، والأمثال، والفرس، والفردوس. وحاول جيتى فى هذه الأبواب أن يقتدى بالشرقيين، فى مذهب الغزل ومذهب التصوف، فاتخذ رائده فى المذهبين شعر حافظ الشيرازى الذى يراوح فيه بين غزل الحس وغزل الروح.
على أن جيتى أنصف فلم يزعم أنه وفق فى محاكاة الشرقيين، ولا فى محاكاة حافظ الشيرازى صديقه المحبوب، وإنما وصف كتابه بأنه: «الديوان الشرقى للمؤلف الغربى».
فالديوان يمثل الشرق كما يراه خيال شاعر الغرب من بعيد، ولا يمثل الشرقيين كما يراه الشرقيون.
وقد راق لجيتى أن يسم الديوان بالسمة الشرقية فى شكله ومعناه، فجعل له غلافًا
عربيًّا مزخرفًا بالنقوش العربية، وكتب له فى أوله تحية شعرية ترجمها له الأستاذ سلفستر دى ساسى المستشرق المعروف، نقل إلينا الأستاذ العقاد نص كلماته. يقول: «يا أيها الكتاب سر إلى سيدنا الأعز فسلم عليه بهذه الورقة التى هى أول الكتاب وآخره».. يعنى أوله فى الشرق وآخره فى الغرب.
أراد جيتى أن يستشرق ما استطاع أثناء إظهاره لهذا الديوان، فكان يقرأ الأشعار الشرقية وينسخ الخطوط العربية، كأنه يلاقى بذلك بين الروح وجثمانه أو اللفظ وفحواه. فكان فى هجرة إلى الشرق كما قال هو، أو كان سلامًا من الغرب إلى الشرق كما قال «هينى» وهى على كلتا الحالتين هجرة مبرورة فيما يختم الأستاذ العقاد، وسلام نردّه بأحسن منه.
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