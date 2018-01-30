EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
تباين مؤشرات البورصة بتعاملات الثلاثاء الصباحية
الثلاثاء 30 يناير 2018 11:24 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
مصطفى طلعت
تباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب.
وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، هبط المؤشر الرئيسي "egx30" بحوالى 0.23% ليصل إلى 15334 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 بنسبة " 1.69 % إلى 875 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "egx100" بحوالي 1.02% إلى 2063 نقطة.
جدير بالذكر أن مؤشرات السوق قد صعدت بشكل جماعي أمس، إذ ارتفع المؤشر الثلاثيني 0.38% عند مستوى 15369 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.81% إلى 856 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 0.59% ليغلق عند 2042 نقطة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا