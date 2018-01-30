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اتصالات وتكنولوجيا
تنظيم الاتصالات يصدر أول تقرير عن جودة we
الثلاثاء 30 يناير 2018 11:17 ص
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
أخر الأخبار
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
محمود جمال ومحمد فتحى:
يعتزم جهاز تنظيم الاتصالات، إصدار أول تقرير عن جودة خدمات الشبكة الرابعة للمحمول «we»، المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، خلال الربع الأخير من 2017، أواخر فبراير المقبل.
وقالت مصادر مسئولة بقطاع الاتصالات، إن التقرير هو الأول من نوعه، بعد حظر المرفق نشر تقارير جودة الشبكات الثلاث ( فودافون وأورنج واتصالات) على موقعه الإلكترونى منذ يونيو 2017، بسبب انشغال الشركات بإعادة توزيع ترددات الجيلين الثانى والثالث، استعدادا لتقديم خدمات الجيل الرابع «4G » بالسوق المحلية.
وبدأت «المصرية للاتصالات» فى تقديم خدمات المحمول رسميا بالسوق المحلية، فى 18 سبتمبر الماضى، وتراهن الشركة على طرح فاتورة مجمعة للعملاء، تشمل احتساب قيمة خدمات التليفون الأرضى، والمحمول، والإنترنت فائق السرعة «»ADSL".
وأوضحت المصادر لـ «المال»، أن نتائج التقرير لن تفيد عملاء الشبكة، لكنها ستوفر احصائيات مدققة لشركة اتصالات مصر عن مستوى جودة خدمتها، كونها الوحيدة التى تستضيف خدمات «we» عبر محطات أبراجها بنظام التجوال المحلى «national roaming».
ويقصد بالتجوال المحلى قيام «المصرية» بشراء دقائق ووحدات بيانات بالجملة من اتصالات مصر، وإعادة بيعها للعميل لحين بناء الأولى شبكة مستقلة بتكنولوجيا 4G.
وأكدت المصادر أن إدارة المعلومات بوزارة الاتصالات، مستمرة فى التواصل مع «المصرية»، بشأن البيانات الشهرية الخاصة بأعداد مشتركي خدمات المحمول، دون البت فى موعد إتاحتها لباقى المشغلين.
وأصدرت الوزارة أخر تقرير بإجمالى أعداد مشتركى المحمول فى مصر، خلال نوفمبر الماضى بـنحو 100.7 مليون مشترك، منهم 33.5 مليون لأورنج، و43.9 مليون لفودافون مصر، و23.2 لاتصالات مصر .
وحسب أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب للمصرية للاتصالات، فى تصريحات سابقة لـ «المال»، فإن عدد عملاء الشبكة الرابعة «we »، منذ إطلاقها وحتى نهاية العام الماضى، وصل إلى مليونى عميل.
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