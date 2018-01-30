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اقتصاد وأسواق
إجراءات جديدة لضمان جودة الصادرات الزراعية
الثلاثاء 30 يناير 2018 11:13 ص
الصادرات الزراعية
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الصادرات الزراعية
الصاوى أحمد:
بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إجراءات جديدة لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصدرة، والحفاظ على سمعة المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
يشار إلى أن الصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة عانت خلال العامين الماضيين نتيجة رفض عدة دول استقبال بعض الأصناف، مع وقف المملكة العربية السعودية استيراد الفلفل والفراولة، والإمارات استيراد الفلفل المصرى بأنواعه، فيما حظرت السودان فى مايو الماضى دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.
وأكد المهندس محسن البلتاجى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية «هيا»، أن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرر ضم معهد تكنولوجيا الأغذية التابع للوزارة لمنظومة فحص الخضراوات والفاكهة قبل التصدير، لتحليل العينات وتوفير شهادات المطابقة لكل شحنة، بجانب معمل متبقيات المبيدات.
وتأسس معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز لبحوث الزراعية فى 1991، بعد دمج معهدين بحثيين هما معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومعهد بحوث البساتين، وإضافة قطاعات أخرى للمعهد مثل الأسماك والأعلاف وغيرها.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة وافقت رسميا خلال اجتماع مع المصدرين الأربعاء الماضى على ضم 3 محاصيل- الجوافة والرمان والبصل الاخضر - لمنظومة فحص الصادرات الزراعية المعترف بها عالميا وهى «الجلوبال جاب»، ليصل إجمالى المنتجات الملتزمة بالجلوبال جاب إلى 6 محاصيل.
وطبقت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التجارة منظومة الممارسات الزراعية الجيدة- الجلوبال جاب- التى يشترط فيها أن تحصل المزرعة على شهادة معتمدة دوليا بجودة المنتج من البذرة إلى التصدير والتى تمنحها شركات فحص عالمية، وتكون تأشيرة لدخول المنتجات للخارج، وكان العنب والفراولة من أول المحاصيل التى تم تطبيق المنظومة فيهما بنجاح خلال الفترة الماضية.
وأكد ياسر خيال مدير اتحاد مصدرى الحاصلات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أن إضافة معهد تكنولوجيا الأغذية والأعلاف للجهات المنوط بها الرقابة على المحاصيل المصدرة من شأنه تخفيف العبء عن معمل متبقيات المبيدات فى تحليل العينات اللازمة للسماح بالتصدير.
وأوضح خيال أن دور معمل متبقيات المبيدات هو منح شهادات تحليل العينات المطلوبة للتصدير بكل شحنة، خاصة مع اشتراط بعض الدول وجود شهادة معتمدة لتحليل متبقيات المبيدات مرفقة، بينما دور الحجر الزراعى هو منح الشهادة الزراعية للمنتج سواء مصدرًا أو مستوردًا ويتلقى طلبات التصدير من الشركات وتكون الموافقة النهائية له سواء بالتصدير أو بالاستيراد.
وأوضح «خيال» أن دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مجرد إشرافى على سلامة إجرءات الشحنات، مثل بوليصة التأمين والكميات والرسوم المحصلة، مشيرا إلى أنه لا يمكن تصدير أى شحنة دون استكمال هذه الإجراءات.
من جانبه، أكد الدكتور صفوت الحداد، رئيس قطاع الخدمات الزرعية، لـ«المال»، أنه سيتم تزويد معهد تكنولوجيا الأغذية بأحدث الأجهزة والتكنولوجيات المتقدمة بدعم كامل من معمل متبقيات المبيدات.
يشار إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية سجلت بنهاية العام الماضى مليارين و214 مليون دولار، بزيادة %3 على عام 2016.
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