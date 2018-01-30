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اتصالات وتكنولوجيا
هاشتاج #موسي_مصطفي_موسي يتصدر موقع تويتر
الثلاثاء 30 يناير 2018 11:08 ص
موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد
أخر الأخبار
موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد
سمية كمال
تصدر هاشتاج #موسي_مصطفى_موسي المرتبة الأولي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأكثر من 58 ألف تغريدة، بعد إعلانه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتقديم جميع الأوراق المطلوبة وجمع 47 ألف توكيل تأييد و26 استمارة تزكية من نواب البرلمان.
وتداول مستخدمو موقع التويتر صورا وفيديوهات لموسي تضم مواقفه السياسية تنص علي تأييده لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إلى جانب أخرى قال فيها: "أنا مش كومبارس ولكني لن أعارض الرئيس الحالي".
وبعد استكمال الأوراق، يصبح موسى مصطفى موسى المرشح الوحيد أمام السيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة حتى الآن، في ظل تراجع 4 مرشحين محتملين، 3 منهم لأسباب تتعلق بالمناخ السياسي العام في مصر، والرابع لم يعلن السبب، فيما رفض حزب الوفد (ليبرالي) خوض رئيسه السيد البدوي السباق والبقاء على تأييد السيسي.
يذكر أن موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ومؤسس حملة مؤيدون، ورئيس المجلس المصري للقبائل العربية، قد وقع على استمارة "كلنا من أجل مصر" الداعمة لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة ثانية.
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