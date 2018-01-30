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بورصة وشركات
روبكس تنشئ مصنعا لماكينات إنتاج البانيوهات
الثلاثاء 30 يناير 2018 11:04 ص
روبكس للبلاستيك
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روبكس للبلاستيك
أحمد علي:
تعتزم شركة «روبكس العالمية» لتصنيع البلاستيك، تأسيس أول مصنع بالسوق المحلية لإنتاج الآلات والماكينات الخاصة بتصنيع البانيوهات، بالتعاون مع شركة «الجمانة لتصنيع الأكريلك».
وقال المهندس مجدى الطاهر، رئيس مجلس إدارة «روبكس»، إن شركته تسير حاليا فى إجراءات إضافة نشاط تصنيع البانيوهات لسجلها التجارى، بالإضافة إلى براءات الاختراع.
وتوقع فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن تتراوح تكلفة المصنع الجديد بين «50 و60» مليون جنيه، موضحًا أن شركته ستعد دراسة جدوى تفصيلية حول التكلفة الاستثمارية لإقرارها من مجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة.
وأوضح الطاهر، أن خطة تأسيس أول مصنع بمصر لتصنيع ماكينات البانيوهات، جاءت عقب نجاح مهندسي «روبكس» بالشراكة مع «الجمانة» فى ابتكار ماكينة تصنيع تحت اسم «جوبكس»، والتى تعد باكورة إنتاج مركز البحوث والتطوير بالشركة الذى تم تأسيسه مؤخرًا، وجارٍ العمل على تسجيل براءة الاختراع.
وأضاف أنه تم بالفعل بيع أول ماكينة لأحد المنتجين بدولة الجزائر، مشيرا إلى أن الفترة الزمنية لإنتاج الماكينة الواحدة تستغرق نحو 3 أشهر، بقيمة تصل إلى 200 ألف يورو، بجانب بعض الإضافات الأخرى مثل القوالب والإسطمبات لتصل قيمتها الإجمالية إلى 1.25 مليون يورو.
وأكد أن نشاط إنتاج ماكينات البانيو سيعود على الشركة بإيرادات مباشرة من بيع وتصدير الماكينات، بجانب أخرى غير مباشرة ستنتج عن تشغيل مصنعيها لإنتاج القوالب وألواح الأكريلك اللازمة لإنتاج البانيوهات.
وأشار الطاهر، إلى أن شركته تدرس مع شركة «الجمانة» تأسيس المصنع بنظام الشراكة بينهما أو تأسيسه بشكل منفرد من جانب «روبكس»، مضيفا أن الأخيرة ستبحث مع مساهميها كيفية تدبير التكاليف التمويلية الخاصة بخطة التوسعات المستقبلية.
يُذكر أن «روبكس» أعلنت فى 14 سبتمبر الماضى فى بيان للبورصة، أن مجلس إدارتها يعتزم دراسة تدابير تمويلية لاستكمال خططها التوسعية من خلال اللجوء إلى المساهمين عن طريق الاكتتابات، وذلك طبقا لأحكام القوانين والقواعد المعمول بها.
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