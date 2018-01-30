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طاقة
8 شركات محلية تسحب كراسة شروط مناقصة البحيرة للكهرباء
الثلاثاء 30 يناير 2018 11:02 ص
الشبكة القومية للكهرباء
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الشبكة القومية للكهرباء
عمر سالم:
سحبت 8 شركات محلية كراسة شروط مناقصة توريد 500 محول كهرباء وأكشاك وكابلات كهربائية لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بقيمة 200 مليون جنيه.
وكشف المهندس محمد السيد سطوحي، رئيس البحيرة لتوزيع الكهرباء، أن من بين الشركات «إيجيماك» و«إيلجيكت» و«ألماكو»، و«ABB مصر».
وأشار فى تصريحات لـ«المال»، إلي أنه سيتم تقديم العروض المالية والفنية خلال أيام، على أن يبدأ الفائز بتوريد البنود المطلوبة بداية مارس المقبل وحتي نهاية العام.
وأشار إلى أنه سيتم تمويل جزء من تكلفة المهمات الكهربائية الموردة، عبر السيولة الذاتية للشركة، والباقى عبر القرض المخصص للشركة «القابضة للكهرباء»، والتى يصل نصيب« البحيرة» منه نحو 1.7 مليار جنيه يتم ضخها على مدار 3 سنوات.
ﻭﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎ ﺀ ﻣﺼﺮ، ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ، لتطوير ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎ ﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻣﻨﻬﺎ «ﺍﻷﻫﻠﻰ» ﻭ«ﻣﺼﺮ»، ﺑﻘﻴﻤﺔ 19.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺗﺼﻞ ﺁﺟﺎﻝ ﻗﺮﺽ «ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ» ﺇﻟﻰ 15 ﻋﺎﻣﺎ، ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺳﻤﺎﺡ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ويسدد على 12 عاماً، ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ %18.75، ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ %12، ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
وتمتلك شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء شبكة توزيع من أكبر الشبكات على مستوى الجمهورية، تمتد باتساع محافظة البحيرة، ومدينة السادات، ومركز الخطاطبة، بمحافظة المنوفية، ومحافظة مطروح، وعلى طول الساحل الشمالى حتى السلوم، ويبلغ عدد مشتركين 1.5 مليون مشترك على الجهدين المتوسط والمنخفض.
وفى السياق ذاته، كشف مصدر مسئول فى الشئون التجارية لشركة البحيرة للتوزيع فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة ضخت 220 مليون جنيه استثمارات خلال النصف الأول من العام المالى 2017 / 2018 من إجمالى 900 مليون جنيه استثمارات مرصودة له، تضمنت تنفيذ أكثر من 20 محولا، وتركيب 2730 عمود جهد متوسط ومنخفض.
وأوضح المصدر أن الشبكة الكهربائية الخاصة بالشركة تستوعب أكثر من 3000 ميجاوات وتسعي الشركة لتطويرها وزيادة كفاءتها وزيادتها خلال المرحلة المقبلة.
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