ترحيب باللجنة الدائمة للدواجن.. تحمى الصناعة وتدعم استقرار الأسعار

المنصورة للدواجن 66

الصاوي أحمد:



رحب عدد من منتجي وتجار الدواجن، بقرار وزير الزراعة، د.عبد المنعم البنا، الخاص بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة موقف الإنتاج المحلي، والكميات المستوردة، لتحقيق استقرار الأسعار بالسوق المحلية.



تم تعيين الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية، مقررا لها، وتتشكل عضويتها من عدة جهات سيادية ووزارية.



أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن وجود لجنة دائمة لمتابعة سوق الدواجن، من شأنه حماية الصناعة المحلية والمستهلك، وستعمل علي مواجهة الاستيراد العشوائي، ما يصب في صالح الصناعة، ويضمن توافر السلعو بأسعار مناسبة.



وأكد أهمية عمل اللجنة فى دعم قطاع الأعلاف، عبر التوسع في زراعة الذرة الصفراء، التي تشكل %70 من تكلفة الإنتاج.



ولفت «السيد» إلى أن الاكتفاء الذاتي من السلعة %95، ولا يوجد ما يدعو لاستيراد كميات كبيرة من أجزاء الدواجن، حاليا، مشيرا إلى أن القطاع يشهد توسعات جديدة، في الظهير الصحراوي.



وأعلنت وزارة الزراعة الثلاثاء الماضي، تفعيل الخطة الاستثمارية لنقل مزراع الدواجن للظهير الصحراوى، من خلال تخصيص مساحة إجمالية قدرها حوالى 12 ألف و275 فدانًا، بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا، لصالح 4 شركات، وتبلغ إجمالى استثمارات المشروعات الأربعة حوالى مليار و433 مليونا و600 ألف و400 جنيه، فى مرحتلها الأولى.



وأشار «السيد» إلي أن أسعار «أجزاء» الدواجن منخفضة بسبب إعفائها من رسوم الحماية البالغة %30، لأن المستورد جهات حكومية.



وطبقا لبيانات اتحاد منتجي الدواجن، فإن مصر نجحت فى تطوير الصناعة خلال الفترة الماضية، ويمتلك القطاع حوالى 500 ألف «جدة دواجن»، و14 مليار و250 مليون دجاجة لإنتاج بيض المائدة، وتصل إنتاجية الأعلاف إلى 10 ملايين طن، ووصل الإنتاج المحلي من الدواجن إلى مليار و250 مليون دجاجة سنويا وفقا للاتحاد.



قال نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن: دور اللجنة هو العمل علي المحافظة علي أسعار مناسبة، وتحديد حجم الكميات التي تستوردها الجهات المختلفة، للعمل علي المحافظة علي استقرار السوق.



وأضاف إنه تم التنسيق مع وزارة التموين، بأن يتعهد اتحاد منتجى الدواجن بتوريد أى كميات، تم الاتفاق عليها، وبنفس أسعار السوق العالمية، بداية من شهر إبريل المقبل، بواقع 4 ألاف طن شهريا.



وأكدت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الداجنة، أن هناك اهتماما خاصا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة، بصناعة الدواجن وتطويرها، وحماية صغار المربين، عبر تنفيذ خطة نقل المزارع للظهير الصحراوي، أو ترخيص للمزراع القائمة، بما يتوافق مع معايير الأمان الحيوي، مشيرة إلى أن اللجنة ستساهم بشكل كبير في تنفيذ تلك الخطة.



وأوضحت أن صغار المربين في القطاع، يحصلون علي قروض ميسرة بفائدة %5 فقط، لتطوير المنظومة وزيادة الاستثمارات، أو تفعيل خطط مستقلبية لتوفير فرص العمل، وزياد الدخل القومى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى والتوجة إلى التصدير.



ويعمل بالقطاع نحو 2.5 مليون عامل، وإجمالى المستفيدون من الاستثمار به نحو 10 ملايين فرد بأسرهم، بحجم مبالغ تصل إلى نحو 64 مليار جنيه.



وبحسب القرار الوزاري الذي حمل رقم 128 لسنة 2018، تضم اللجنة الجديدة في عضويتها: ممثل عن وزارتى الداخلية، والتموين والتجارة الداخلية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، فضلاً عن رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.