3 عروض عالمية ومحلية لتوريد محول كهرباء غرب الدلتا

محول كهرباء رئيسي

عمر سالم:



تقدمت 3 شركات عالمية ومحلية، بعروضها الفنية والمالية، للمنافسة على توريد محول كهرباء لصالح شركة غرب الدلتا، لإنتاج الكهرباء، التى تصل قدرته إلى 500/220 كيلو فولت، بسعة 750 ميجا فولت أمبير.



كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريح لـ"المال"، عن أن الشركات المتقدمة تضم سيمنس الألمانية، والمصرية لنقل الكهرباء، وسبيكو ممثلاً فى وكيل مصري، شركة EMC المصرية، وجارى تقييم العروض المتقدمة لاقتناص المحول.



أشار إلى أن شركة سيمنس تقدمت بعرض لتوريد المحول، وخليتين، والكابلات ولوازم المحول، كما تقدمت المصرية وسبيكو بعرض لتوريد المحول فقط ، موضحاً أن الاتجاه الأغلب قيام غرب الدلتا بالحصول على المحول من شركة سبيكو، على أن تحصل على خلية والكابلات من شركة سيمنس، وخلية أخرى من شركة أريفا التابعة لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية، ما يقلل من تكلفة المحول.



كانت غرب الدلتا قد دخلت فى مفاوضات، مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعتين للشركة القابضة لكهرباء مصر، لشراء محول ربط كهربائى، عبر المناقصات التنافسية التى تطرحها الأخيرة، باستثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه.



ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﻄﺎﺕﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 7 محطات: «ﺃﺑﻮﻗﻴﺮ، وﺳﻴﺪى ﻛﺮﻳﺮ، وﻣﻄﺮﻭﺡ، وﺩﻣﻨﻬﻮﺭ، وﻛﻔﺮﺍﻟﺪﻭﺍﺭ، ‏وﺍﻟﺴﻴﻮﻑ، وﻛﺮﻣﻮﺯ» وتقع ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ فىﺍﻟﻨﻄﺎﻕ الجغرافى ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، وﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ، وﻣﻄﺮﻭﺡ، وتبلغ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛَّﺒﺔ لديها 5000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ %14 ﻣﻦ إجمالى ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ.



قال محمد أبوسنة، رئيس شركة غرب الدلتا، فى تصريح لـ»المال»، إن الشركة تقوم بإنشاء مخزن بمحطة أبو قير الجديدة، بتكلفة مالية تصل إلى 20 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه لم ينشئ مخزن بالمحطة من قبل.



أضاف أن الشركة تسعى لزيادة القدرات الخاصة بها خلال العام المالى الحالى إلى 5200 ميجاوات بدلاً من 5000 بزيادة 200 ميجاوات، عبر زيادة القدرات من خلال إعادة تأهيل المحطات السبع المملوكة للشركة، وإحلال وتجديد بعض التوربينات لزيادة القدرات المنتجة.



كانت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء، قدرت استثماراتها خلال العام المالى 2017 /2018، بقيمة 462 مليون جنيه، مقابل 530 مليوناً خلال العام المالى الماضى.