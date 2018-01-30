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سيــارات
أميك: 31.6% تراجعا بمبيعات السيارات خلال 2017
الثلاثاء 30 يناير 2018 10:24 ص
الرسوم الجمركية على السيارات
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الرسوم الجمركية على السيارات
أحمد شوقى وأحمد عوض:
سجلت المبيعات الإجمالية للسيارات بمختلف أنواعها 135.6 ألف وحدة خلال 2017 مقابل 198.2 ألف فى 2016؛ بنسبة تراجع %31.6؛ وفق أحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وهوت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة %35.9 مسجلة 62.5 ألف وحدة مقابل 97.5 ألف؛ والمجمعة محليًا بواقع %27.4 لتبلغ 73.1 ألف فى 2017 مقابل 100.8 ألف خلال 2016.
قطاعيًا؛ تراجعت مبيعات السيارات الملاكى بنسبة تقارب %30 بواقع 42.5 ألف وحدة لتبلغ 99.5 ألف خلال 2017 مقابل 142 ألفًا فى 2016؛ والملاكى المستوردة بنسبة %35.7 لتصل إلى 53.1 ألف وحدة مقابل 82.7 ألف؛ كما تراجعت الملاكى المجمعة محليا إلى 46.4 ألف سيارة مقابل 59.3 ألف؛ بنسبة انخفاض %21.8.
أما مبيعات الأتوبيسات فبلغت 12.6 ألف وحدة فى 2017 مقابل 21.3 ألف فى 2016 بتراجع 8600 سيارة بنسبة انخفاض %40.6؛ وحققت الأتوبيسات المستوردة تراجعًا بنسبة %17.9 لتبلغ 6600 ألف وحدة مقابل نحو 8 آلاف فيما تراجعت المجمعة محليًّا بواقع %54.4 مسجلة نحو 6 آلاف مقابل 13.2 ألف.
وبالنسبة لقطاع الشاحنات بلغت مبيعاتها 23.4 ألف وحدة فى 2017 مقابل 35 ألفا فى 2016 بتراجع 11.5 ألف سيارة بنسبة انخفاض تقارب %33؛ وحققت الشاحنات المستوردة تراجعًا بنسبة %59.8 لتبلغ 2.7 ألف وحدة مقابل نحو 6800 ألف، فيما تراجعت المجمعة محليًا بواقع 26.6%، مسجلة نحو 20.7 ألف سيارة مقابل 28.2 ألف.
وعلى مستوى العلامات التجارية الأكثر مبيعًا؛ حلت «شيفروليه» فى المرتبة الأولى بعد استحواذها على حصة سوقية %21.6 إذ تمكنت من بيع 29.3 ألف سيارة، فيما جاءت «هيونداي» بالمرتبة الثانية، بعد بيعها 21.9 ألف بحصة 16.1%، وسجلت «نيسان» بيع 21.2 ألف بحصة سوقية قدرها %15.6 لتأتى فى المرتبة الثالثة.
وحافظت تويوتا على المرتبة الرابعة بعد استحواذها على حصة سوقية %7.8 مسجلة بيع 10.5 ألف سيارة، وتبعتها «»رينو" بواقع 9.5 ألف وحدة بحصة %7. وحلت ميتسوبيشى فى المرتبة السادسة بحصة سوقية %4.8 بعد تمكنها من بيع 6.4 ألف سيارة، وتلتها «»كيا" بواقع 5.7 ألف وحدة بحصة %4.2.
وجاءت «شيري» فى المرتبة الثامنة ببيعها 5.4 ألف سيارة بحصة سوقية %4، وتلتها «أوبل» بواقع 4.3 ألف وحدة بحصة %3.2، وسجلت مبيعات سوزوكى نحو 3.8 ألف سيارة، لتستحوذ على حصة سوقية %2.9 جاءت بها فى المركز العاشر، تبعتها «جيلي» بواقع 2.8 ألف سيارة لتسجل حصة %2.1، فيما حلت «كينج لونج» فى المرتبة اﻷخيرة مسجلة 2000 سيارة بحصة %1.5.
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