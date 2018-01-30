البورصة 6

إيمان القاضى وشريف عمر:



علمت «المال» أن صندوق «ميديترانيا كابيتال بارتنرز» للاستثمار المباشر استحوذ على نحو %40 من شركة مركز القاهرة للأشعة والتحاليل «كايرو سكان»، فى صفقة قاربت قيمتها 103 ملايين جنيه.



وقالت مصادر قريبة من «كايرو سكان» إن الصفقة تمت عبر تخارج المساهم الرئيسى الدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وهو زوج الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ومؤسس مركز القاهرة للأشعة عام 1983، فضلا عن تخارج الدكتور أشرف سليم، رئيس معامل صحة سكان للتحاليل الطبية، الذى تخارج أيضا من حصة أقلية مملوكة له.



وشهدت تعاملات سوق خارج المقصورة فى البورصة بجلسة تداول الأحد الماضى، تنفيذ صفقة على 1.601 مليون سهم من شركة كايرو سكان للأشعة والتحاليل بقيمة 103.140 مليون جنيه، وهو ما يوضح أن سعر السهم الواحد بلغ 64.40 جنيه.



وتأسست شركة ميدتيرانيا كابيتال عام 2008 تحت اسم «فونس ميدتيرانيا كابيتال»، بهدف الاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة فى القارة الأفريقية، وفى 2013 تم تغيير الاسم إلى «ميدتيرانيا كابيتال بارتنرز»، وهى حاصلة على رخصة الاستثمار المالى من دولة مالطا، وتقديم مقرها الرئيسى فى مدينة برشلونة الإسبانى ولديها مكاتب تمثيل فى القاهرة، والدار البيضاء، والجزائر، وكوت ديفوار.



وفى ديسمبر الماضى، أعلنت «ميديترانيا كابيتال» عن رغبتها فى استثمار 100 مليون يورو، تمثل رأسمال أحد صناديقها المتخصصة بالاستثمار المباشر فى أسواق مصر والمغرب والجزائر وأسواق أفريقية أخرى.



وأشارت المصادر إلى أن المساهمين الجدد فى "كايرو سكان" يسعون لضخ استثمارات جديدة فى سلسلة المعامل الشهيرة، لزيادة الطاقة الاستيعابية بها وإطلاق مزيد من الخدمات العلاجية، بجانب السعى لتوسيع قاعدة استثماراتهم بالسوق المصرية، عبر البحث عن مزيد من الفرص فى مجال الرعاية الصحية من نوعية الشركات متوسطة الحجم، والتى تملك فرصاً توسعية شريطة دخول مساهمين جدد.



يذكر أن «كايرو سكان» إحدى المؤسسات الكبرى بمجال الأشعة التشخيصية والتداخلية بمصر، وتملك خبرات عمل تقارب 30 عاما، وتملك 15 فرعاً للأشعة فى منطقتى القاهرة والجيزة، بجانب 3 فروع لمعامل التحاليل الطبية تحت اسم «لاب ميد إيجيبت».



ويشهد قطاع الرعاية الصحية زخماً استثمارياً فى الآونة الأخيرة، أثمر عن تنفيذ عدة صفقات مؤثرة بنشاط معامل التحاليل والأشعة، أبرزها استحواذ شركة السهم المغربية على %50 من معامل حساب، فى صفقة قاربت قيمتها 100 مليون جنيه، تلاها استحواذ شركة علاج السعودية على %74 من رأسمال شركة معامل «كايرو لاب» للتحاليل الطبية، مقابل نحو 36 مليون جنيه، بجانب استحواذ صندوق بداية للمشروعات الصغيرة على حصة من مركز الشروق للأشعة، وإضافة مزيد من الفروع.