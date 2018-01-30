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استثمار
مصر تعتزم الحصول على 6 مليارات دولار من البنك الإسلامي
الثلاثاء 30 يناير 2018 10:00 ص
البنك الإسلامي للتنمية
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البنك الإسلامي للتنمية
أحمد عاشور:
علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الحكومة تستهدف الحصول علي تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار من مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، علي مدار السنوات الثلاث المقبلة، تتضمن 3 مليارات لتمويل المشروعات، ومثلها لتمويل التجارة.
وكشفت المصادر أنه سيتم التوقيع اليوم علي الاتفاقية الأولي، عبارة عن اتفاقية مرابحة، بقيمة 3 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي، علي أن يتم تخصيصها لاستيراد المشتقات البترولية والسلع التموينية، مضيفة أن الحكومة تستهدف توجيه الجزء الأكبر من الاتفاق لشراء السلع التموينية، علي خلاف ما كان متبعا من قبل بتوجيهه للمشتقات البترولية.
يشار إلى أن مصر كانت قد وقعت على اتفاقية مرابحة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة للبنك الإسلامى للتنمية، على هامش القمة الاقتصادية مارس 2015 بقيمة 3 مليارات دولار، لصالح الهيئة العامة للبترول، لاستيراد المشتقات البترولية.
وتابعت المصادر بأن الاتفاق الثاني سيشمل اتفاقية التعاون الإستراتيجي بواقع 3 مليارات دولار أيضا، وجارٍ الاتفاق علي الموعد المناسب للتوقيع، مرجحة أن يتم خلال شهر أو أكثر قليلاً.
وتعادل الاتفاقية المقرر توقيعها مع مجموعة البنك الإسلامي نصف القرض الذي تم الحصول عليه من صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 بموجب برنامج اقتصادي إصلاحي، وتم الحصول علي 6 مليارات دولار من القرض حتى الآن.
وتتضمن محفظة التعاون مجموعة البنك مع البنك 19 مشروعا جار تنفيذها بإجمالى 2.3 مليار دولار، بالإضافة إلى اتفاقية مرابحة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والهيئة المصرية العامة للبترول لتمويل استيراد منتجات بترولية الذى تم التوقيع عليه فى مؤتمر مصر الاقتصادى.
ويبلغ رأس المال المصرح به لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية 30 مليار دينار، والمصدر 18 مليار دينار، وتعتبر المملكة العربية السعودية، أكبر المساهمين به، فى حين تبلغ حصة مصر 357.965 سهما بنسبة %7.08 وتعد سابع أكبر مساهم فى رأس المال.
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