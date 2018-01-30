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السعودية تبدأ مناقشة خطط الموسم القادم للحج
الثلاثاء 30 يناير 2018 12:44 ص
الحج
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الحج
متابعات
رأس مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني يوم الاثنين , الاجتماع التمهيدي لمناقشة المهام المتعلقة لحج 1439هـ , وذلك بمقر الأمن العام بالناصرية في الرياض بحضور قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ونائب قائد قوات أمن الحج اللواء غرم الله بن محمد الزهراني .
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس، استهل الاجتماع بكلمة ترحيبية بالحضور , ناقلاً تحيات وتمنيات سمو وزير الداخلية للجميع بالتوفيق
وأشار إلى ما تم من مناقشات خلال الاجتماع الذي أعقب حج العام الماضي 1438هـ.
وأكد أهمية تضافر الجهود واستكمال كافة الخطط والرفع من مستوي الجهوزية والإعداد لخدمة هذه الشعيرة العظيمة امتثالا للدعوة الربانية واستشعاراً للشرف العظيم الذي تحظى به المملكة العربية السعودية وتجسيداً لتوجيهات قادة بلادنا المباركة الذين لا يألون جهداً في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير سبل راحتهم واطمئنانهم وما توفره من خدمات متنوعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة .
وقال إن نجاح موسم حج العام الماضي وتميزه يجعلنا مطالبين ببذل أقصى السبل للحفاظ على مقوماته وتدعيم وسائل تفرده وارتقائه
وأكد أن الاستعدادات التي بذلت وتبذل من قيادة قوات أمن الحج بمختلف قياداتها وقواتها تعطي الاطمئنان وتحفز لروية موسم حج مثالي على مختلف الأصعدة الأمنية بإذن الله ,حاثا الجميع على رفع وتيرة الإعداد في المرحلة القادمة واستكمال متطلباتها .
بعدها استمع مساعد وزير الداخلية لشئون العمليات والحضور لإيجاز عن الخطط التي يجرى إعدادها من جميع القيادات, وجرى مناقشة تفاصيلها والتأكيد على استكمال مقوماتها قبل بداية موسم الحج بوقتٍ كافٍ .
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