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اتصالات وتكنولوجيا
تونس تعلن مراقبتها لحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 30 يناير 2018 12:31 ص
شبكات التواصل الاجتماعى
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شبكات التواصل الاجتماعى
متابعات
أكد وزير الداخلية التونسي لطفي براهم اليوم الاثنين ، أثناء جلسة استماع طارئة بمجلس نواب الشعب ، عزم الوزارة تتبع كل الخارجين عن القانون.
وأضاف الوزير التونسي وفق ما نقلته تقارير صحفية أنه سيتم أيضا تتبع أصحاب صفحات شبكة التواصل الاجتماعي المشبوهة والمرصودين لدى أجهزة الوزارة والتي تمس هيبة المؤسسة الأمنية والقيادات بوزارة الداخلية وتهاجم رموز الدولة لإثارة الرأي العام ومغالطته قصدا للمساهمة في زرع الإرهاب وتعطيل سير أجهزة الأمن العام وبالتالي إرباك الدولة.
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