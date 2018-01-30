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بنـــوك
جائزة جديدة لبنك الإمارات دبي الوطني بمصر
الثلاثاء 30 يناير 2018 12:20 ص
بنك الإمارات دبي الوطني
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بنك الإمارات دبي الوطني
المال- خاص
فاز بنك الإمارات دبي الوطني مصر بجائزة أفضل بنك لعام 2017 فى مجال تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية فى مصر، والتى تمنحها مجلة "إنترناشيونال فاينانس" الإنجليزية الشهيرة، المتخصصة فى مجال متابعة ورصد أهم المؤسسات الإقتصادية والبنكية حول العال
وقال أيمن جمجوم رئيس قطاع الخدمات المصرفية المميزة وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني مصر "فوزنا بجائزة مجلة "إنترناشيونال فاينانس" الإنجليزية الشهيرة هو فخر لكافة العاملين فى بنك الإمارات دبي الوطني مصر، وتتويج لجهود فائقة بذلناها على مدار العام الماضى فى تطوير خدماتنا المصرفية، تمكنا من خلالها من التوسع فى الإعتماد على التكنولوچيا الإلكترونية، والتى جعلت من المعاملات المصرفية تجربة ممتعة للعملاء، ووفرت الوقت والمجهود والمال، وهو ما نجحنا فى تحقيقه من خلال التطبيقات الإلكترونية الجديدة، التى تجمع العديد من المزايا، بعضها يقدم لأول مرة فى السوق المصرى."
وأكد فؤاد محمد الرئيس التنفيذي للعمليات ببنك الإمارات دبي الوطني مصر أن "بنك الإمارات دبي الوطني مصر يسعى دائما لتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية بإستخدام أحدث التقنيات التكنولوچية، وأن إدارة البنك حريصة على تحقيق الريادة فى مجال تقديم الخدمات الإلكترونية، والتى تسهل على عملائنا إدارة أموالهم، وإجراء كافة المبادلات والتحويلات النقدية، عبر الهاتف المحمول من أي مكان وفى أى وقت، دون الحاجة للذهاب الى البنك"
وأضاف "نحن ندرك جيداً أهمية التكنولوچيا الإلكترونية فى المعاملات المصرفية، كما نسعى دائماً لمواكبة التطورات المتلاحقة أولاُ بأول فى هذا المجال الحيوى، وترجمتها إلى خدمات مصرفية مبتكرة يستفيد منها عملائنا."
يعتمد البنك في إستراتجيته على الثورة التكنولوجية الحالية في السوق المصري والمؤدية بدورها إلي إرتفاع ملحوظ في عدد مستخدمي شبكة الإنترنت وحاملي الهواتف الذكية، ليكون أحد البنوك الرائدة في تقديم خدمات بنكية تناسب إحتياج العميل وذلك عن طريق خدمات إلكترونية تتيح للعميل إمكانية إجراء معاملاته البنكية اليومية دون الحاجة للذهاب إلى الفرع. حيث تتضمن تلك الخدمات كلٍ من خدمة تطبيق الهاتف المحمول Mobile Banking)) وخدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR)، و نظام التشغيل APTRA Activate على ماكينات الصراف الآلي، ليصبح بنك الإمارات دبي الوطني أول بنك في السوق المصرى يقدم خدمات تمكن العملاء من إجراء الخدمات المصرفية بكل يسر وسهولة كإستخدام الأجهزة اللوحية الذكية مثل التابلت والأيباد.
كما أدخل البنك واحدة من التجارب المصرفية المميزة وهى خدمة “MePay”، والتى ينفرد فيها تطبيق الهاتف المحمول بإمكانية تحويل الأموال إلى الأشخاص بإستخدام أرقام هواتفهم عن طريق اختيارهم من قائمة سجل الهاتف وليس بإستخدام أرقام حساباتهم البنكية، إضافةً الى إمكانية سداد أكثر من 50 فاتورة بإستخدام خاصية فورى، و إجراء معاملات سداد بطاقات الإئتمان وإجراء تحويلات بالجنيه المصري بين حسابات البنك لتصل في نفس اللحظة حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع والإجازات، بالإضافة إلى إصدار الودائع الثابتة، وطلب إصدار دفتر شيكات، كما يمكن للعملاء استبدال نقاط المكافأة الخاصة ببطاقاتهم سواء نقداً أو بقسائم شراءية ثم إرسالها على عنوان المراسلات.
وبنك الإمارات دبي الوطني مصر هو شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة الإمارات دبي الوطني، وهي مجموعة مصرفية رائدة فى الشرق الأوسط ومساهم رئيسي فى الصناعة المصرفية على المستوى الدولى والعالمى. يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني مصر واحدا من أكبر البنوك العاملة فى مصر برأس مال يتجاوز 52 مليار جنيه مصري حتى 30 سبتمبر 2017، كما يعد البنك رائدا فى مجال تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية المتطورة، تدعمه شبكة كبيرة من الفروع تصل الى 66 فرعا منتشرا بكافة المحافظات يعمل بها 1940 موظفا، ويمتلك البنك أكثر من 260 ماكينة صرف آلي تغطى مختلف أنحاء البلاد.
يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني مصر اللاعب الرئيسي فى مجال تمويل المشروعات الكبرى الخاصة بالبنية التحتية للدولة ومبادرات التطوير والإنماء فيها، وهو ما أهله الى حصد جائزة أفضل بنك يقدم خدمات مصرقية إلكترونية في مصر لعام 2017 الممنوحة من مجلة "International Finance" بجانب ثلاث من الجوائز الكبرى الممنوحة من أكبر مؤسسة مصرفية فى قارة أفريقيا وهى "The Banker-Africa" والمخصصة للقطاعات المصرفية المتميزة على مستوى القارة،
وكذلك أفضل بنك فى قطاع التجزئة المصرفية للأفراد، وأكثر البنوك تطورا وإبداعا، وذلك بالإضافة الى جائزة أفضل بنك فى الخدمات المصرفية، فضلا عن جائزة "أي جيه جلوبال" لأفضل صفقة نقل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتمويل مشروع زيادة سعة مبنى الركاب بمطار القاهرة الدولى.
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