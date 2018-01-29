شكري: نتوقع استمرار المقاطعة مع قطر العام الحالى

دول المقاطعة

أحمد صبرى



قال سامح شكرى وزير الخارجية مساء اليوم الاثنين إنه يتوقع أن تستمر الدول العربية الأربع فى خصام مع دولة قطر فى العام الحالى مستبعدا ان يكون هناك مصالحة فى الوقت الحالى الا اذا عدلت الدوحة من سياساتها المضرة مع الجيران العرب.



وأضاف فى لقاء له مع برنامج مصر والعالم على قناة الحياة إن مصر والسعودية والبحرين والإمارات لن يقبلوا بتمدد الأثر السلبى لقطر حال تصعيدها الأزمة وانصمامها فى تحالف مع تركيا وإيران.