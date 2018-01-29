برلماني: وزير التعليم يزور قريبا دار السلام لمواجهة كارثة تعليمية

وزارة التربية والتعليم

ياسمين فواز



وافق وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي علي طلب النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان، ونائب حزب المصريين الأحرار في دائرة دار السلام، بالقيام بزيارة إلي مدارس دار السلام في أقرب فرصة.



وقال عبد العزيز خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، الذي عقد اليوم برئاسة النائب علاء عابد، وحضور الوزير، إنه كان يتمني أن يكون هناك وزير صاحب حلم وفكرة، مضيفا أن مدارس دار السلام تكتظ بالطلبة، وعلي سبيل المثال مدرسة الجزيرة، فرغم أن إدارة دار السلام والبساتين التعليمية الجديدة تبزل أقصي ما في وسعها للنهوض بالعملية التعليمية في دار السلام، إلا أن نقص الامكانيات المادية تقف حائلا لتطوير العملية التعليمية.



وأضاف عبد العزيز أن المناطق الشعبية ومنها دار السلام بها كارثة تعليمية، مطالبا بإصلاح تلك المنظومة في المدي القريب، لأن الأطفال يجلسون علي الأرض".