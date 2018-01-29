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رياضة
اﻹنتاج يزيد معاناة الرجاء وسموحة يعمق جراح دجلة
الإثنين 29 يناير 2018 09:44 م
اﻹنتاج يزيد معاناة الرجاء.. وسموحة يعمق جراح دجلة
أخر الأخبار
اﻹنتاج يزيد معاناة الرجاء.. وسموحة يعمق جراح دجلة
- طنطا يهدر فوزا مستحقا ونقطتين بتعادله سلبيا مع بتروجت
علي المصري
خطف خالد قمر المعار من الزمالك لﻹنتاج الحربي، ثلاث نقاط ثمينة، من ضيفه الرجاء،
في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ستاد السلام، في ختام لقاءات اليوم الثاني للجولة الحادية والعشرون من الدوري المصري الممتاز لكؤة القدم.
تقدم الضيوف بهدف مبكر وتحديدا في الدقيقة التاسعة من إنطلاقة اللقاء، عن طريق محمود المغربي، قبل أن يتعادل إسلام رشدي ﻷصحاب اﻷرض، في الدقيقة 38 من عمر الشوط اﻷول.
وأجري مختار مختار المدير الفني للفريق العسكري، تغيرات قلبت اللقاء، حيث نجح البديل خالد قمر، من تسجيل الهدف الثاني لﻹنتاج، من ركلة جزاء في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.
بتلك النتيجة، يقفز رصيد الإنتاج الحربي للنقطة 29، ويظل في المركز الثامن بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد
الرجاء عند 13 نقطة، وظل حبيسا للمركز الأخير.
وعلي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، وضمن الجولة ذاتها، حقق سموحة فوزا صعبا على حساب ضيفه وادي دجلة بهدفين مقابل هدف.
تقدم الفريق السكندري عن طريق حسام حسن في الدقيقة 14 بتسديدة سكنت شباك دجلة، ثم أحرز محمد حمدي زكي الثاني في الدقيقة 72، قبل أن يسجل عمر السعيد أول أهدافه مع وادي دجلة في الدقيقة 77.
ورفع سموحة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وتجمد رصيد وادي دجلة عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.
وأهدر طنطا، كافة الفرص وتعادل بدون أهداف مع ضيفه بتروجيت، وأضاع أصحاب اﻷرض عدة فرص للفوز بالمباراة، بعدما حرمت العارضة، المهاجم مصطفى محمد من التسجيل مرتين، بجانب أن القائم رد محاولة المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري.
بتلك النتيجة، يرتفع رصيد طنطا إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر بالجدول، وارتفع رصيد بتروجيت، إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر.
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