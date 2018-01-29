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اقتصاد وأسواق
سياحة البرلمان : علينا مواكبة تطور القطاع بالعالم
الإثنين 29 يناير 2018 08:55 م
النائب محمد مسعود
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النائب محمد مسعود
المال- خاص
قال محمد مسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إننا نحتاج لتطوير البيت من الداخل أولًا؛ حتى نستطيع جذب واستقبال السائحين.
وأضاف مسعود، خلال برنامج بلدنا أمانة الذي يقدمه خالد علوان على قناة ltc، أن السياحة هي مصدر الدخل الأول من العملة الأجنبية الذي يجب أن يتم الاهتمام به حتى يؤتي مردوده، خاصة في ظل امتلاك مصر كل المقومات لكن نحتاج وجود ثقافة مجتمعية تعي ذلك، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب تحت قبة البرلمان؛ لوجود مادة تربية سياحية يتم تدريسها لطلاب المدارس.
وأشار إلى أن مصر لديها مقومات لكل أنواع السياحة، سواء الثقافية أو الترفيهية أو العلاجية أو الدينية، ونحتاج لدعم من الدولة، ومنها توفير قروض ميسرة للعاملين؛ حتى نستطيع مواكبة التطور الذي يشهده القطاع في كل دول العالم.
وعن الوزيرة الجديدة رانيا المشاط قال مسعود إنه رغم أنها ليست من قطاع السياحة لكنني "متعشم خيرًا بها"؛ لأنها تمتلك خبرة اقتصادية كبيرة.
وأوضح مسعود أن البيروقراطية أحد أهم المعوقات أمام قطاع السياحة، متمنيًا أن يكون هناك توجه جاد لدعم المنشآت الصناعية والسياحية المتوقفة.
وأكد مسعود أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي على تخصيص 5 مليارات جنيه لإقراض الشركات السياحية بعائد 10%، لكن للأسف لم يحصل أحد على أي قروض.
من جانبه أضاف أبو بكر الشوربجي، الخبير السياحي، أن ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية طبيعية مثل الشواطئ والآثار ومسار العائلة المقدسة وغيرها من نعم وهبها الله لمصر يجب أن تجعلها في المرتبة الأولى على مستوى العالم، لافتًا إلى أننا كنا نعاني غياب البنية التحتية أقل كثيرًا من الآن، لكن كان لدينا وعي أكبر من الآن.
وأشاد الشوربجي بالدور الجيد الذي لعبته شركة مصر للطيران خلال السنوات الأخيرة، بجانب تطوير أسطولها ورفع قدرات الشركة، قائلا: إن الشركات الخاصة لا تستطيع الاستمرار في مجال الطيران.
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