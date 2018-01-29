تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 658 جنيهًا

الذهب 010

عمر سالم





شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 4 جنيهات، اليوم الاثنين، فى نهاية التعاملات اليومية، وفقد الجنيه الذهب نحو 30 جنيهًا، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1342 دولارًا.



جاء تراجع المعدن الأصفر بعد ارتفاعه لمستويات قياسية ليسجل، اليوم، عيار 21 نحو 658 جنيهًا، بدلًا من 662 جنيهًا أمس.



وسجل عيار 18 قيمة 564 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 752 جنيهًا، وانخفضت الأوقية لنحو 1342 دولارًا بدلًا من 1349 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 5265 جنيهًا، مقابل 5295 جنيهًا.