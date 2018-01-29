هل تنجح محاولات رأب الصدع بين مصر والسودان؟

السيسي والبشير

- أحمد: لقاء رئيسى البلدين يخفف حدة التوتر ويخلق تفهم بشأن القضايا الثائية



- هريدى: انعقاد القمة الثلاثية يدل على رغبة الأطراف الثلاثة فى ضمان عدم إضرار سد النهضة بمصالحهم



سمر السيد:



أكد عدد من الخبراء الدبلوماسيين أن اللقاءات الأخيرة التى تمت بين مصر والسودان على المستويين الوزارى والرئاسى تشير إلى تهدئة بعد حالة التوتر التى سادت خلال الفترة الماضية، والتى على إثرها سحبت الخرطوم سفيرها من القاهرة للتشاور.



وشهدت الفترة الماضية لقاء الرئيسين عبدالفتاح السيسى وعمر البشير الذى أسفر عن تشكيل لجنة وزارية للتعامل مع كل القضايا الثنائية، فضلاً عن لقاء وزيرى خارجية البلدين، بالإضافة لتصريحات متبادلة تتضمن تأكيدا على انتهاء الخلافات.



وتوترت العلاقات بين القاهرة والخرطوم مؤخراً وسط سلسلة من الملفات الشائكة وأبرزها ملف سد النهضة ومثلث حلايب وشلاتين التي تزعم السودان بملكيتها له بجانب الاتهام الذى وجهه الرئيس السودانى عمر البشير لمصر بدعم المتمردين فى دارفور وبيع ذخائر فاسدة للجيش وهو ما رد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى قائلاً إن القاهرة تلتزم بعدم التدخل فى شئون الآخرين وعدم انتهاج سياسات تآمرية.



السفير رخا أحمد، مساعد وزير الخارجية الأسبق والخبير الدبلوماسى، أكد أن اللقاءات التى تمت بين مصر والسودان فى الأيام الماضية على مستوى وزيرى الخارجية والرئيسان عبد الفتاح السيسى وعمر البشير تشير إلى تحسن وتهدئة حالية بين البلدين، مشيراً إلى أن السودانين يلجئون فى بعض الأحيان لتصعيد مشكلاتهم الخارجية خاصةً مع مصر عند حدوث أزمات داخلية بالرغم من أن الموقف التاريخى لحلايب وشلاتين يؤكد بمصريتهما.



وكان الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى والموارد المائية قد قال فى 13 نوفمبر الماضى إن مصر وافقت مبدئيا على التقرير الاستهلالى الذى أعده المكتب الاستشاري لعمل الدراسات الفنية لتحديد آثار سد النهضة على مصر والسودان، إلا أن طرفي اللجنة الأخرين "السودان وإثيوبيا" لم يبديا موافقتهما على التقرير.



وعرض وزير الخارجية سامح شكرى فى 26 ديسمبر الماضى على نظيره الاثيوبى مقترحاً بوجود طرف ثالث له راى محايد وفاصل فى أعمال اللجنة الثلاثية لسد النهضة يتمثل فى البنك الدولى كوسيلة للتوصل لاتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية للسد ، مضيفاً انه سيتم عرض ذلك المقترح على السودان .



وتداولت وسائل الإعلام السودانية أخبار من مصادر اثيوبية تتعلق بطلب مصر استبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة وهو ما نفته وزارة الخارجية المصرية، تلى ذلك استدعاء الخرطوم سفيرها بالقاهرة للتشاور.



وأعلنت وكالة أنباء سونا 9 يناير الجارى أن السودان جدد شكواه لمجلس الأمن بشأن مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه مع مصر ، مضيفةً أنهم يجددون ذلك منذ عام 1958 فى ظل رفض مصر التفاوض أو التحكيم.



أضاف أحمد، أن لقاء قيادتا البلدين يوم السبت الماضي يساهم فى تخفيف حدة التوتر وخلق حالة من التفهم والحوار بشأن القضايا الثنائية كما يعتبر مهم وأساسى أيضاً لتنسيق الموقف قبل انعقاد الاجتماع الثلاثى مع أديس أبابا بشان أزمة سد النهضة.



كانت وزارة الخارجية قد قالت فى بيان صحفى يوم الجمعة الماضى أن الوزيرين سامح شكرى وإبراهيم الغندور التقوا على هامش الاجتماعات التمهيدية للدورة العادية الـ 30 للقمة الأفريقية ، لافتاً إلى أن حرصهما على ترتيب هذا اللقاء جاء للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان والتلاحم بين الشعبين وتحصين تلك العلاقة ضد الاهتزازات واتخاذ إجراءات عملية لاستعادتها الي مسارها الطبيعي.



وقال السفير بسام رضا ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية فى بيان صحفى ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى يوم السبت الماضى بنظيره السودانى عمر البشير واتفقا على تشكيل لجنة وزارية للتعامل مع كافة القضايا الثنائية وتجاوز جميع العقبات التى قد تواجهها وعلى تكثيف التشاور والتنسيق بشان ترسيخ التعاون فى الفترة المقبلة.



وقال السفير حسين هريدى ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، أن لقاءى الرئيسين عبد الفتاح السيسى و عمر البشير يدل على رغبة الجانبين في التغلب على سوء الفهم الذى اعتري العلاقات الثنائية فى الآونة الاخيرة ، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تنم عن إدراك الطرفين بحيوية العلاقات وأهميتها.



أضاف أن القمة الثلاثية التى انعقدت اليوم بين رؤساء الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان جاءت فى أعقاب الزيارة الناجحة لرئيس وزراء إثيوبيا لمصر17 يناير الماضى وتدل على رغبة الأطراف الثلاثة فى ضمان عدم إضرار سد النهضة بمصالحهم، مشيراً إلى أن الخلاف الدائر حول السد حالياً فني وليس سياسى وهو الأمر الذى يجب أن تعمل المكانب الفنية على تسويته.



وعقد الرؤساء عبد الفتاح السيسى وعمر البشير وهايلى ماريام ديسالين بالعاصمة الاثيوبية قمة ثلاثية اليوم على هامش اجتماعات القمة الأفريقية الـ30 للاتحاد الأفريقى لبحث تطورات ملف سد النهضة والعلاقات الثنائية وملفات التعاون بين الدول.