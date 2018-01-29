منتور تتوقع زيادة الإيرادات السنوية بقيمة 100 مليون يورو

شركة منتور جرافيكس العالمية

- فى السنة الخامسة بعد استحواذ سيمنز عليها



محمد فتحى



توقع والدن رايز، رئيس شركة منتور جرافيكس، أن تضيف زيادة الاستثمار في عمليات منتور جرافيكس إيرادات قدرها 100 مليون يورو سنويا في السنة الخامسة بعد الاستحواذ، بالإضافة إلى النمو الذي يمكن أن تحققه منتور بنفسها.



وأكد زيادة الإنفاق علی البحث والتطویر، وکذلك إجمالي العمالة، فى أعقاب استحواذ شركة سيمنز العالمية على شركته.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم بأحد فنادق القاهرة، مؤكدا أن شركته تمتلك ثلاثة مراكز للبحث والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كل من مصر والمغرب وتونس.



وقال إن مركز القاهرة يعد أكبرهم وأقدمهم وأنهم يستخدمون مركز مصر ومهندسيه الموهوبين ليس فقط لدعم تطوير منتجات الشركة ولكن لتصور وتطوير تكنولوجيات وأدوات تصميم جديدة تماما.



وأضاف مصر جاذبة بالنسبة لشركته كمحور لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يستطيعون بناء علاقات مع أسواق أخرى في منطقة الخليج وشمال أفريقيا.



أشار إلى أن السوق المصرية لا تزال السوق الأول في المنطقة، وأنهم أسهموا على مدى تاريخ الشركة في تطوير النظام الإيكولوجي لتصميم الإلكترونيات بالتعاون مع الجامعات والحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات المتعددة الجنسيات.