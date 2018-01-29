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اتصالات وتكنولوجيا
رايز : منتور دعمت 10 جامعات مصرية بحزم برمجيات
الإثنين 29 يناير 2018 07:48 م
منتور جرافيكس العالمية
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منتور جرافيكس العالمية
محمد فتحى
قال الدكتور والدن رايز، رئيس مجلس إدارة شركة منتور جرافيكس، إحدى شركات مجموعة سيمنز العالمية، إن شركته وقعت، العام الماضي، بروتوكول تعاون مع وزير التعليم العالي، حيث تبرعت لـ10 جامعات فى مصر بحُزم برمجيات تقدر كل منها بحوالى 2 مليون دولار، في إطار أدوات برنامج التعليم العالي وبرمجيات الحلول.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة، اليوم، أنهم تبرعوا بمختبر قياس الملكية الفكرية لجامعة عين شمس، كما تبرعوا بحل المحاكاة (أداة التحقق من الأجهزة) لجامعة القاهرة وجامعة عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
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