رايز : منتور دعمت 10 جامعات مصرية بحزم برمجيات

محمد فتحى

قال الدكتور والدن رايز، رئيس مجلس إدارة شركة منتور جرافيكس، إحدى شركات مجموعة سيمنز العالمية، إن شركته وقعت، العام الماضي، بروتوكول تعاون مع وزير التعليم العالي، حيث تبرعت لـ10 جامعات فى مصر بحُزم برمجيات تقدر كل منها بحوالى 2 مليون دولار، في إطار أدوات برنامج التعليم العالي وبرمجيات الحلول.