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رياضة
إيهاب جلال يتعهد بعودة الزمالك للبطولات
الإثنين 29 يناير 2018 07:41 م
إيهاب جلال 5
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إيهاب جلال 5
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علي المصري
حرص إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه رسالة اطمئنان لجماهير القلعة البيضاء، بأن زمالك البطولات والألقاب سيعود مرة أخرى، وأنه سيبذل قصارى جهده للعودة بفريق الكرة لعصره الذهبي خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف المدير الفني للزمالك، بأنه يعد الجماهير ومجلس الإدارة بالمنافسة على بطولة كأس مصر وبطولة الكونفدرالية، في ظل الصفقات الجديدة التي تم تدعيم الفريق بها خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
وأشار جلال بأن هدفه مع الفريق خلال مباريات الدورى المقبلة العودة للانتصارات والعودة للمركز الثانى بجدول المسابقة من أجل المشاركة في بطولة دورى الأبطال الأفريقي خلال الموسم المقبل.
واختتم المدير الفني للزمالك تصريحه بأنه يدرك جيدا أن المركز الثانى لا يليق بحجم الزمالك، لكنه بداية لتصحيح مسار القلعة البيضاء والعودة سيكون خلال الموسم الجديد للمنافسة على كل الألقاب.
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