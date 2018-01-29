61.2 مليون جنيه حصيلة المزاد العلنى لجمارك سيارات القاهرة خلال 2017

المال- خاص









قامت الإدارة العامة لجمارك السيارات بجمارك القاهرة برئاسة الأستاذ سعيد عمارة مدير عام جمارك السيارات بالتنسيق مع المبيعات الحكومية بعقد أربعة جلسات مزادات علنية خلال عام 2017 لبيع عدد من السيارات الواردة من الخارج وتم التنازل عنها أو مصادرتها لحساب مصلحة الجمارك ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة مستعملة والمخزنة بساحة جمارك السيارت بمطار القاهرة الدولى.





وخلال جلسة المزاد العلنى الأول فى 2017/5/8 لبيع عدد 120 سيارة تم بيع 97 سيارة بمبلغ 15 مليونًا و526 ألفًا و700 جنيه





كما تم عقد جلسة المزاد العلنى الثانى بتاريخ 2017/9/19 لبيع عدد 90 سيارة تم بيع 74 سيارة بمبلغ 20 مليونًا و766 ألف جنيه.





بينما تم بيع 47 سيارة من 81 سيارة بمبلغ 12 مليونًا و902 ألف و400 جنيه خلال جلسة المزاد العلنى الثالث والذى أقيم 2017/11/8.





وأخيرًا وخلال جلسة المزاد العلنى الرابع فى 2017/12/27 لبيع عدد 93 سيارة تم بيع 54 سيارة بمبلغ 12 مليونًا و59 ألفًا و900 جنيه.



