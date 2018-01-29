كيان– سيات تطرح الجيل الخامس من أبيزا

شريف عيسى









أعلنت كيان للتجارة والاستثمار، وكيل سيارات سيات، والمستورد الحصرى لسكودا، طرح الجيل الخامس الجديد كليًّا من سيات أبيزا، بفئتين هما Reference، وFR اللتين تظهران للمرة الأولى بالسوق.





وتنتمى أبيزا لفئة السيارات الشبابية الهاتش باك، والمنافسة لكل من كيا ريو، وتويوتا ياريس، وأودى A1، وسكودا فابيا، وهيونداى I20.





وتعانى تلك الفئة من السيارات ارتفاعات كبيرة بأسعارها، ما دفع العديد من الوكلاء والمستوردين لوقف استيرادها، ومن بينها المصرية والتجارية وأوتوموتيف، وكيل سيارات فولكس فاجن، والذى قرر منذ 2015 لوقف استيراد بولو هاتش باك.





كانت سيات العالمية قد أعلنت عن طرحها لإبيزا 2018 على الساحة العالمية خلال فاعليات معرض جنيف الدولى للسيارات التى انطلقت فى مارس من العام الماضى.





وسعرت كيان ابيزا الجديدة كليًّا بسعر 278 ألفاً و900 جنيه، لفئة Reference، فيما قدر سعر فئة FR بـ328 ألفًا و900.





وتتسم أبيزا الجديدة كليًّا بكونها مزودة بمحرك MPI سعة 1.6 لتر، سداسى السرعات، بقوة 110 "حصان"، بعزم 155 نيوتن.متر، ليمكنها من التسارع من وضع السكون إلى 100 كم / الساعة فى غضون 10.8 ثانية، وصولًا للسرعة القصوى والتى تبلغ 192 كم / الساعة، فيما يقدر استهلاك الوقود 6 لتر لكل 100 كم.





وظهرت أبيزا للمرة الأولى على الساحة العالمية خلال عام 1984، والتى تمكنت على مدى 33 عامًا، من بيع ما يزيد عن 5.4 مليون وحدة مبيعة.





وتستعد كيان لطرح سياراتها الجديدة أرونا، الشقيقة الصغرى من أتيكا خلال الربع الثانى من العام الحالى، والمنتمية لفئة السيارات الكروس أوفر.



