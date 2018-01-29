الانتخابات الرئاسية أهم موضوعات التوك شو الليلة





الانتخابات الرئاسية موضوع "آخر النهار"

يستضيف الإعلامي معتز الدمرداش، عبر برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، فى الثامنة مساءً، النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، وحديث عن مشهد الانتخابات الرئاسية وخوض النائب موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الانتخابات في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ويتطرق الحوار مع النائب مصطفى بكري عن موقفه من قرار الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد حول خوض الانتخابات الرئاسية، ثم تراجع الحزب عن القرار، كما يعرض "بكري" رؤيته التحليلية لظهور أكثر من مرشح رئاسة خلال الساعات الأخيرة قبل غلق باب الترشح للانتخابات.









وزير الخارجية فى "مصر والعالم" على الحياة

يحل وزير الخارجية سامح شكري ضيفًا ببرنامج "مصر والعالم" للإعلامي عماد الدين أديب، والمذاع على قناة "الحياة" في التاسعة مساءً، ومن المتوقع أن يتحدث وزير الخارجية عن التطورات الوضع السياسي الراهن في الوقت الحالي، ولا سيما موقف مصر مع إثيوبيا والسودان، ونتائج أعمال القمة الإفريقية.







أسامة هيكل فى "الحياة اليوم"

يستضيف الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "الحياة اليوم على شاشة قناة "الحياة" فى السابعة مساءً ، أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ويتحدث "هيكل" عن احتفال المدينة مؤخرًا، بمرور 20 عامًا على افتتاحها، كما يتطرق للحديث عن مجلس النواب، وعدد من القضايا الأخرى.





القمة الثلاثين للاتحاد الافريقى فى "مباشر من مصر" على الفضائية المصرية