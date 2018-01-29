إعمار مصر تطلق المرحلة الأولى من بيوت الخير

العبار: نسعى لبناء مسكن لعدد من الأسر المستحقة





أطلقت شركة "إعمار مصر" المرحلة الأولى من مشروع "بيوت الخير" فى قرى ومحافظات مصر، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وتحت إشراف وزارات التضامن والإسكان والتنمية المحلية.وأكد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، إن الشركة تسعى دائمًا لتفعيل دورها فى المشاركة المجتمعية بالتوازى مع تنمية حجم استثماراتها فى السوق المصرية، بحيث تعد مصر بلا منافس وفى المرتبة الأولى لتحقيق أعلى عائد على الاستثمار مقارنة بالأسواق الأخرى.وأوضح ان المشروع يهدف لتحسين الحالة المعيشية لآلاف الاسر المستحقة عن طريق بناء وتطوير وحدات سكنية اقتصادية بجانب توفير فرص عمل في الكثير من قرى ومدن المحافظات المصرية.ولفت الى أن الشركة تسعى لبناء وحدة سكنية لكل أسرة مستحقة مقابل كل وحدة تبنيها إعمار في مشاريعها في مصر، إضافة لمشاريع القروض متناهية الصغر للتنمية المستدامة.وكانت قد سلمت إعمار مصر خلال 2016 935 وحدة سكنية مقابل 820 وحدة عام 2015، ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي المملوكة لشركة "إعمار مصر" حوالي 15.4 مليون متر مربع، موزعة على مشروعات منها "أب تاون كايرو"، و"مراسي"، ومفيدا" و"اعمار سكوير"، وتستهدف تنفيذ حوالى 1200 وحدة بالأخير، وعدد 5000 وحدة بمفيدا.وأكد الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير انه منذ بداية نشأة المؤسسة، وهناك حرص على تحقيق التعاون المشترك بين منظمات المجتمع المدنى، والقطاع الحكومي والقطاع الخاص والإعلام.وتابع: "تشعر مؤسسة مصر الخير بالتقدير بالشراكة مع “إعمار مصر”، حيث تلاقت اهداف الشركة والمؤسسة بإيمانهم الكامل بضرورة تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر استحقاقا وهو حق مكتسب، نعمل جميعا لتحقيقه حيث لا يأتي النهوض بالأمم بدون توفير فرص معيشية متساوية لأطراف المجتمع المختلفة".