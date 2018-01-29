وست بروميتش يقدم علي جبر رسميًّا

EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
وست بروميتش يقدم علي جبر رسميًّا
الإثنين 29 يناير 2018 06:55 م
وست بروميتش يقدم علي جبر رسميًّا
أخر الأخبار
وست بروميتش يقدم علي جبر رسميًّا
علي المصري
أعلن وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدافع المصري الدولي علي جبر، قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.
وقال النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي: "يسرنا أن نعلن عن وصول علي جبر، من نادي الزمالك، وسوف ينضم للفريق على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار الشراء النهائي".
وأكد أن الاتفاقية مع الزمالك تشبه التي ضم بها الفريق أحمد حجازي من الأهلي، مؤخرًا.
وأوضح وست بروميتش أن اللاعب، صاحب الـ29 عامًا، سيرتدي الرقم 16.
من جانبه قال جبر بعد التوقيع: "أنا هنا لمساعدة الفريق، والقيام بعملي، أنا سعيد ومتحمس جدًّا لكوني هنا".
وقال المدير الفني لوست بروميتش، آلان باردو: "إنه لاعب أردنا الحصول عليه، منذ أن رأيناه في كأس الأمم الإفريقية، حيث لعب هناك برفقة أحمد حجازي.. لقد تابعنا تطوره منذ ذلك الحين، ورأينا فرصة جيدة لضمه في هذه الفترة".
وتابع: "إنها صفقة جيدة للنادي، علي قوي ويجيد ألعاب الهواء، كما أنه يتمتع بتمركز جيد، وهذه فرصة عظيمة له، يسرنا أن يكون لدينا".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا