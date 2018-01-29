وست بروميتش يقدم علي جبر رسميًّا

علي المصري









أعلن وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدافع المصري الدولي علي جبر، قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.





وقال النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي: "يسرنا أن نعلن عن وصول علي جبر، من نادي الزمالك، وسوف ينضم للفريق على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار الشراء النهائي".





وأكد أن الاتفاقية مع الزمالك تشبه التي ضم بها الفريق أحمد حجازي من الأهلي، مؤخرًا.





وأوضح وست بروميتش أن اللاعب، صاحب الـ29 عامًا، سيرتدي الرقم 16.





من جانبه قال جبر بعد التوقيع: "أنا هنا لمساعدة الفريق، والقيام بعملي، أنا سعيد ومتحمس جدًّا لكوني هنا".





وقال المدير الفني لوست بروميتش، آلان باردو: "إنه لاعب أردنا الحصول عليه، منذ أن رأيناه في كأس الأمم الإفريقية، حيث لعب هناك برفقة أحمد حجازي.. لقد تابعنا تطوره منذ ذلك الحين، ورأينا فرصة جيدة لضمه في هذه الفترة".



