إنهاء الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة

نقابة الصيادلة

نجوى عبدالعزيز



قضت محكمة استئناف القاهرة بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على نقابة الصيادلة، بعدما فرضت الحراسة بدعوى قدمت من أربعة أعضاء بالنقابة، اختصموا فيها النقيب.



أكدت المحكمة في حيثياتها أنه "لما كان ما تقدم وكان البادي للمحكمة أن المدعين لجأوا لقضاء هذه المحكمة دفعًا للهدف المحدق بإهدار أموال النقابة بأنه يتوافر ركن الاستعجال الموجب لاختصاص المحكمة، حرصًا على أموال النقابة المملوكة للصيادلة، حيث إنه يجوز فرض الحراسة القضائية على الجمعيات والمؤسسات والنقابات إذا قام نزاع بين أعضائها".



وقالت حيثيات المحكمة إن المدعين طلبوا تعيين لجنة من الحراسة القضائية تقوم مهمتهم بصفة مؤقتة وتتسلم أموال النقابة الثابتة والمنقولة وحساباتها وودائعها في البنوك، على أن تنتهي الحراسة فورًا بمجرد الانتهاء من إجراء انتخابات اختيار نقيب جديد للنقابة.



كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، قضت في وقت سابق، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك في حكمها بالدعوى المقدمة من أربعة أعضاء بالنقابة متخصمين النقيب العام لصيادلة مصر استندت المحكمة إلى غياب أعضاء المجلس وانقطاعهم عن العمل من أعضاء جماعة الإخوان، وعدم اتخاذ المجلس إجراءات رادعة حيال فصلهم، ووجود صراع محتدم بين أعضاء مجلس النقابة وتحول المؤتمرات الخاصة باجتماع أعضاء النقابة إلى اشتباكات بالأيدي بينهم.