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أسواق عربية
الكويت تتصدر مكاسب 6 بورصات.. وهبوط الإمارات
الإثنين 29 يناير 2018 06:30 م
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البورصة
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، بقيادة الكويت والسعودية، بنسب متواضعة، بينما هبطت بورصتا الإمارات: دبى وأبوظبى بنسبة طفيفة.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الكويت تصدَّر مكاسب بورصات الخليج بارتفاعه بأكثر من 0.7% ليتجاوز 6673 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.4% ليزداد إلى9450 نقطة.
وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.4% ليصل إلى 7568 نقطة؛ بفضل شركة المملكة القابضة التى زاد سعر سهمها بحوالى 2.4%، بعد أن قفز أمس بحوالى 10% عندما تم تحرير الأمير الوليد بن طلال بعد احتجازه لمدة حوالى شهرين بتهمة فساد.
وصعد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.4% ليصل إلى 15376 نقطة، بينما ارتفع مؤشرا بورصتى مسقط والبحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2% لكل منهما ليستقرا عند 5003 نقاط و1345 نقطة على الترتيب.
لكن مؤشر سوق مال دبى العام هبط بحوالى 0.3% لينزل إلى 3455 نقطة، ومؤشر سوق مال أبوظبى العام بنسبة أقل بلغت 0.1% ليستقر عند 4626 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة الطاقة الوطنية بأكثر من 3.5%.
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