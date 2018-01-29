الكويت تتصدر مكاسب 6 بورصات.. وهبوط الإمارات

خالد بدر الدين









صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، بقيادة الكويت والسعودية، بنسب متواضعة، بينما هبطت بورصتا الإمارات: دبى وأبوظبى بنسبة طفيفة.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الكويت تصدَّر مكاسب بورصات الخليج بارتفاعه بأكثر من 0.7% ليتجاوز 6673 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.4% ليزداد إلى9450 نقطة.





وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.4% ليصل إلى 7568 نقطة؛ بفضل شركة المملكة القابضة التى زاد سعر سهمها بحوالى 2.4%، بعد أن قفز أمس بحوالى 10% عندما تم تحرير الأمير الوليد بن طلال بعد احتجازه لمدة حوالى شهرين بتهمة فساد.





وصعد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.4% ليصل إلى 15376 نقطة، بينما ارتفع مؤشرا بورصتى مسقط والبحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2% لكل منهما ليستقرا عند 5003 نقاط و1345 نقطة على الترتيب.



