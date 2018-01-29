الكويت تتوقع 17 مليار دولار عجزًا بموازنة العام المقبل

رويترز

أعلنت الكويت، اليوم، الموازنة الحكومية للسنة المنتهية في 31 مارس 2019، متوقعة أن يبلغ إجمالي المصروفات 20 مليار دينار (66.7 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات 15 مليار دينار.

وأكد الوزير أن العجز سيكون 5 مليارات دينار (حوالي 17 مليار دولار) قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، و6.5 مليار بعد الاستقطاع، مضيفًا أن العجز سيتم تمويله من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطي العام.