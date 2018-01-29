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اقتصاد وأسواق
الكويت تتوقع 17 مليار دولار عجزًا بموازنة العام المقبل
الإثنين 29 يناير 2018 06:06 م
علم الكويت
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علم الكويت
رويترز
أعلنت الكويت، اليوم، الموازنة الحكومية للسنة المنتهية في 31 مارس 2019، متوقعة أن يبلغ إجمالي المصروفات 20 مليار دينار (66.7 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات 15 مليار دينار.
وقال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف إن الميزانية مبنية على أساس سعر 50 دولارًا لبرميل النفط.
وأكد الوزير أن العجز سيكون 5 مليارات دينار (حوالي 17 مليار دولار) قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، و6.5 مليار بعد الاستقطاع، مضيفًا أن العجز سيتم تمويله من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطي العام.
وأضاف الوزير أن إجمالي قيمة الدعم في الميزانية يبلغ 3.43 مليار دينار.
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