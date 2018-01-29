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اقتصاد وأسواق
العربي تنشئ مصنع بوتاجازات باستثمارات 500 مليون جنيه
الإثنين 29 يناير 2018 05:10 م
مجموعة العربى
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مجموعة العربى
دعاء حسني
أعلنت مجموعة "العربي"، إطلاق إشارة البدء لإنشاء أول مصنع لإنتاج البوتاجازات لها في مصر بالشراكة مع مجموعة "برتازوني" الإيطالية، والتي تعد من أكبر شركات صناعة أجهزة الطهي في أوروبا.
أوضحت الشركة في بيان لها أن المصنع سيقام على مساحة ٢٧ ألف متر مربع في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وتصل طاقته الإنتاجية إلى ٥٠٠ الف وحدة سنويًا، بقيمة استثمارية تتجاوز ٥٠٠ مليون جنيه مصري.
أكد باولو برتازوني الرئيس التنفيذي لشركة برتازوني الإيطالية، أن إنشاء مصنع بوتاجازات بالتعاون مع مجموعة العربي في مصر يسهم في نقل التكنولوجيا المتطورة والتصميمات الحديثة الى المستهلك المصري.
وأوضح أن هذا التعاون سيسمح بتوسيع وجود العلامة التجارية الايطالية "لاجيرمانيا" في مصر، إضافة إلى التصدير لعدد من دول العالم، معرباً عن ثقته في مجموعة العربي كشريك استراتيجي له ثقل في السوق المصرية من حيث جودة المنتجات وثقة المستهلك.
ومن جانبه أكد المهندس "إبراهيم العربي"، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، أن الهدف من إنشاء مصنع بوتاجازات بالتعاون مع برتازوني هو توفير منتج متميز ذو جودة عالية وبأيد مصرية ينافس في الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من الإنتاج سيتم تصديره للسوق العالمية.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه مجموعة العربي تدشين أول مجمع صناعي لها بالصعيد في منطقة كوم أبو راضي الصناعية ببني سويف، على مساحة 300 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية 3.4 مليار جنيه، والذي يوفر15 ألف فرصة عمل بنهاية عام 2020.
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