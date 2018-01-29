EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
جهاز المنتخب الأوليمبي يعقد أول اجتماعاته
الإثنين 29 يناير 2018 04:58 م
شوقي غريب
أخر الأخبار
شوقي غريب
على المصرى
عقد منذ قليل، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، الاجتماع الأول للجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، حيث تم وضع الأسس العامة لعمل الجهاز خلال الفترة القادمة، وتم الاتفاق على تحديد يوم 17 مارس المقبل، موعدًا مبدئيًا لإقامة أول معسكر مغلق للمنتخب.
حضر الاجتماع، الدكتور علاء عبدالعزيز مدير الفريق، ومعتمد جمال المدرب العام، ومحمد شوقي ووائل رياض مدربًا الفريق، وأسامة عبدالكريم مدرب حراس المرمى، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات متواصلة خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد بعض الأسماء، التي سيتم ضمها للمعسكر.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا