البورصة تختبر مستوى 15500 نقطة

تراجع الأسهم الأوروبية بعد صعودها لمستوى قياسي

مصطفى طلعت



واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها للجلسة الثانية على التوالي، وسط دعم شرائي للمستثمرين العرب والأجانب، وارتفاع غالبية الأسهم القيادية وعلى رأسها البنك التجاري الدولي.



وتصدر سهم البنك التجاري الدولي قيم التداولات السوق بحوالي 235.5 مليون جنيه، مرتفعاً 1.1%، كما اقتنص سهم أوراسكوم كونستراكشون تنفيذات بقيمة 128.6 مليون جنيه، صاعداً 4.7 %.



وتوقع محللون استكمال البورصة لحركتها الصاعدة خلال جلسة تداول الغد، ليختبر المؤشر الرئيسي للسوق "egx30" مستوى 15500 نقطة، على الأجل القريب، بينما يستهدف مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 865 نقطة.



وبختام تعاملات جلسة اليوم، صعد المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.38% عند مستوى 15369 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.81% إلى 856 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.59% ليغلق عند 2042 نقطة.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 70 سهمًا من إجمالى 191 سهمًا متداولا، بينما هبط 79 وبقى 42 عند نفس مستوياتها، في الوقت الذي بلغت فيه التداولات الأسهم 1.6 مليار جنيه تقريبا، ومكاسب سوقية 5.6 مليار جنيه.



واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 6.1 مليون جنيه و17.3 و59.6 و1.6 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيم 73.3 و11.5 مليون جنيه على التوالى.



وتوقع سعيد الفقي مدير فرع بشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية أن يعيد السوق التجربة على مستوى 15500 نقطة، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه في حال الوصول إليه يكون مرشحاً لإختبار 15800 نقطة.



ولفت إلى ان المؤشر الرئيسي كان منخفضاً 140 نقطة مع بداية الجلسة نتيحة لخطأ تنفيذي في عملية بيع علي سهم البنك التجاري الدولي ولكن سرعان ما تم تدارك هذا الخطاء وبدأ في تقليص هذه الخسائر ليغلق 15369 نقطة، نتيجة الشراء القوي من المؤسسات الأجنبية والعربية.



وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، رجح "الفقي" أن يستمر في اداءة التصاعدي بعد تأكيد اختراق مستوي 850 نقطة وإغلاقه عند مستوى 861 نقطة اليوم، ليصبح لديه مستهدف جديد عند 865 نقطة.



جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال تعاملات أمس، وصعد المؤشر الثلاثيني 0.93% عند مستوى 15311 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.88% إلى 854 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 0.69% إلى 2030 نقطة.