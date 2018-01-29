EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
داينا كيم تطلق خط إنتاج جديدا باستثمارات 4 ملايين جنيه
الإثنين 29 يناير 2018 03:04 م
البتروكيماويات
أخر الأخبار
البتروكيماويات
26 مليون جنيه مستهدف مبيعات 2018
مفاوضات لشراء قطعة أرض بمساحة 2000 متر للتوسع مستقبلا
منى عبدالباري
تعتزم شركة داينا كيم، العاملة في مجال تصنيع المنظفات الصناعية، تنفيذ خطة توسعية العام الحالي تتضمن إضافة خط إنتاج جديد بالتعاون مع شركة إماراتية، وزيادة مبيعاتها عبر التوسع في أسواقها التصديرية، بجانب شراء قطعة أرض جديدة يتم استغلالها في تنفيذ توسعات أخرى مستقبلا.
وقال المهندس خالد مرسي رئيس مجلس إدارة داينا كيم إن الشركة تجري حاليا بالتعاون مع شركة Oxygen الإماراتية عمليات إنشاء خط إنتاج جديد لتصنيع عبوات معطرات جو صديقة للبيئة، بتمويل 4 ملايين جنيه، ذاتيا من شركته، بينما تشارك الشركة الإماراتية بالتكنولوجيا التشغيلية.
ولفت مرسي إلى أن الطاقة الإنتاجية المتوقعة لخط الإنتاج الجديد 120 الف وحدة شهريا، بقيمة مبيعات محلية وتصديرية تقترب من مليون دولار، وأنه سيبدأ الإنتاج النصف الثاني من العام الحالي.
وأوضح أن شركته ترمي العام الحالي إلى التوسع في أسواقها التصديرية، بالقارة الإفريقية بجانب أسواقها الحالية، وهي كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، ودول المغرب العربي.
وأشار مرسي إلى أن شركته تستهدف مبيعات قيمتها 26 مليون جنيه العام الحالي، مقارنة بمبيعات 14 مليون جنيه في 2017.
وكشف مرسي عن مفاوضات تجريها شركته حاليا مع جهاز مدينة برج العرب الصناعية لشراء قطعة أرض بمساحة 2000 متر مربع، لإجراء توسعات مستقبلية تتضمن إنشاء خط إنتاج جديد للمنظفات الصناعية، واستغلال مساحة 500 متر منها كمخزن، فيما فضل عدم الإفصاح عن قيمة التمويل المرصود لقطعة الأرض الجديدة.
وحول الشراكة التي كانت تعتزم "داينا كيم" تنفيذها العام الماضي مع شركة "دى باك مى تريت" الهندية؛ للحصول على عقد استيراد مواد كيميائية، مقابل نسبة %5 من مبيعات الشركة سنويا، قال مرسي إنه تم إرجاؤها إلى الربع الثاني من العام الحالي.
وتبلغ استثمارات "داينا كيم" العاملة بالسوق المحلي منذ عام 2005، نحو نحو 10 ملايين جنيه، حاليا، ويقع مصنعها على مساحة 2000 متر بمدينة برج العرب الصناعية بالإسكندرية.
وتعمل في مجال تصنيع المنظفات الصناعية، والمواد المطهرة، وتقوم بتوريدها للمؤسسات، والمصانع، والفنادق، و المستشفيات، ويبلغ عدد عملائها بين 150 و200 مؤسسة بالقطاع العام والخاص والأعمال العام.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا