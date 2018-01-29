تغاصيل ندوة ملكات مصر بمعرض الكتاب

ملكات مصر 2

علي راشد:



شهدت قاعة سيد حجاب "كاتب .. وكتاب"، بمعرض الكتاب، ندوة عن كتاب الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الأثار السابق "ملكات مصر"، بمشاركة الكاتب محمد سلماوي، والدكتور علا العجيزي، وأدارها الدكتور أحمد زكريا شلق.



قال المؤلف إن الكتاب متخصص في دور المرأة في التاريخ المصري القديم، مشيرا إلى أنها لعبت دورا كبيرا في تقدم وازدهار الدولة الفرعونية، وحتى عصر شجرة الدر بالعصر المملوكي.



وأضاف أن الكتاب من أجل القارئ المثقف، وليس للأكاديمي، ولذلك لم أعتمد على التفاصيل المعقدة، والحشو بالهوامش.



وأوضح أن الكتاب 5 فصول تتحدث عن عظمة ملكات مصر، ومكانة المرأة في الحضارة الفرعونية، مشيرا إلى أن 22 سيدة حكمن مصر على مر العصور.



وأشار "الدماطي" إلى إنه يحب قصة الملكة نفرتيتي التي استطاعت أن تكسب حب زوجها، وجلست معه على العرش، وكيف أنها سيطرت على الملك أخناتون، وظهر ذكائها بتحقيقها نجاح منقطع النظير.



وقال الكاتب الصحفي محمد سلماوي، أود شكر عالمنا الدكتور ممدوح الدماطي، على هذا الكتاب الذي يقدم جزء من تاريخ مصر، فهو لم يعبر فقط عن السيدات التي حكمت مصرـ بل يعبر عن حبه واحترامه للسيدات التي حكمت مصر.



وأشار إلى أنه تصادف أن فترات حكم السيدات لمصر كانت فترات ازدهار ونمو سواء كانت في فترة حتشبسوت أو شجرة الدر أو كيلوباترا، وفترات أخرى من عصر 22 ملكة حكمن مصر.



وأضاف: للأسف حينما نريد معرفة التاريخ نذهب إلى ممارسات ليس لها علاقة بالتقدم والازدهار، وليس لها علاقة بالإسلام.



وأشار إلى أن الكتاب يعد من المراجع الهامة التي ترصد ما حققته ملكات مصر عبر التاريخ، ونحن نسعد ونفخر بهذه الرواية التاريخة العظيمة التي بذل فيها مؤلفها جهدا وفيرا لتوثيقها، وقيمة هذا الكتاب فى أنه يقول لنا شيئا هاما وهو أننا لسنا في حاجة إلى تقليد الغرب من أجل التقدم والإزدهار.



وقالت الدكتور علا العجيزي، إنني شعرت بأهمية ومكانة المرأة المصرية فنياً واجتماعياً وسياسياً، وشعرت بالفخر لما قدمته من تقدم وازدهار في العصر الفرعوني.



وأضافت أن الكاتب أشار إلى القوانين التي كانت تحكم عقود الزواج والطلاق عند المراة القديمة، والذي يدل على تكريم المرأة في العصر الفرعوني القديم في الحالتين، بل وأعطاها جميع الحقوق، وألقى الضوء على نقطة مضيئة أظهرت عدم تعدد الزوجات في العصر الفرعوني، حيث إذا أراد الرجل الزواج مرة أخرى لا بد له أن ينفصل عن زوجته القديمة.



