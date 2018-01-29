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اقتصاد وأسواق
الغضبان يدعم حضانات التضامن الاجتماعي بوجبات ألبان
الإثنين 29 يناير 2018 02:10 م
اجتماع الغضبان
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اجتماع الغضبان
أمانى العزازى:
قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، دعم جميع الحضانات التابعة للتضامن الاجتماعي بوجبات خفيفة من الألبان، علي أن تتحمل المحافظة تكلفتها، مؤكدا أهمية توفير جميع الإمكانيات والأجواء المناسبة داخل الحضانات لأن الأطفال يحتاجون إلى رعاية خاصة في هذه السن المبكرة.
جاءت تصريحات الغضبان فى إطار جولاته التفقديه، اليوم الإثنين، على الحضانات التابعه لمديرية التضامن الاجتماعى، وقرر صرف ١٠ آلاف جنيه للعاملين بحضانة "الثناء" التابعة لإحدى الجمعيات التي تخضع لإشراف مديرية التضامن الاجتماعي، نظرا للمظهر المشرف الذي ظهرت به الحضانة، والنظافة التي تسود المكان.
وأصدر محافظ بورسعيد تعليماته المشددة إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالمرور الدوري علي جميع الحضانات؛ لبحث احتياجاتها من أجل أن تكون جميع حضانات المحافظة بصورة نموذجية.
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