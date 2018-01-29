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سيـــاســة
مبادرة انطلق لتأهيل معبدي الأقصر والكرنك لذوي الاحتياجات الخاصة
الإثنين 29 يناير 2018 01:56 م
معبدي رمسيس الثاني
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معبدي رمسيس الثاني
دعاء محمود:
تطلق وزارة الاثار بالتعاون مع مؤسسة حلم مبادرة بعنوان "انطلق" لتأهيل المواقع والمتاحف الآثرية في جمهورية مصر العربية لتكون متاحة وصديقة للزائرين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح د. شريف عبد المنعم، المشرف علي وحدة تطوير المواقع الأثرية بأن المشروع يشمل عمل ممرات ممهدة ومنحدرات للصعود والهبوط وذلك بمعبدي الأقصر والكرنك ومتحف الأقصر بمحافظة الأقصر بما يسهل حركة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية.
كما سيتم وضع لوحات إرشادية برمز الإعاقة في اتجاه الممرات المخصصة وترجمة المواد الفيلمية المعروضة بمركز الزوار بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، إضافة إلي تطوير وتجهيز دورات المياه طبقاّ للمواصفات العالمية لتتناسب مع الزائرين من ذوي الإحتياجات الخاصة.
وأشار مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك بأنه تم اختيار منطقة البوديوم و المنطقة الواقعة بين عامود طهرقا و المتحف المفتوح بمعبد الكرنك لعمل ممرات بها بعرض متر ونصف بالإضافة إلي منحدر خشبي قبل بداية طريق الكباش، كما تشمل الأعمال أيضا منطقة الصوت والضوء.
ولتأهيل العاملين بالمناطق الأثرية بالأقصر علي كيفية التعامل مع ذوي الاحتياحات الخاصة ستنظم مؤسسة حلم دورات تدريبية لمفتشي الآثار بمدينة الأقصر.
وقالت إيمان زيدان، المشرف علي وحدة تنمية الموارد المالية إن هذا المشروع يأتي ضمن مشاركة المؤسسات الأهلية لخدمة المجتمع ومساعدة وزارة الآثار لتطوير وتنمية الخدمات في المناطق الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة مما يضاعف أعداد الزائرين.
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