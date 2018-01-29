نصر والعصار وعبد العزيز يوقعون بروتوكولا لإنشاء مركز شباب الأسمرات

سحر نصر في البرلمان

المال ـ خاص:



وقّعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بروتوكول تعاون لإنشاء مركز شباب الأسمرات بحي المقطم بالقاهرة.



وأوضحت نصر أن وزارة الاستثمار ستقوم بتمويل إنشاء مركز الشباب وبما قيمته (140) مليون جنيه تقريباً، وأضافت أن الوزارة مهتمة بتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروعات التي تخدم الشباب إيماناً بدورهم الحيوي في بناء المجتمع.



وقال محمد العصار إن الهدف من البروتوكول هو إنشاء مركز شباب نموذجي بحي الأسمرات على مساحة 11.5 فدان، يشمل (ملاعب رياضية وحمامات سباحة وصالات ألعاب) ويتم التنفيذ بواسطة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة برعاية الشباب والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة لصالح خدمة المواطن المصري.



وأكد المهندس خالد عبد العزيز أن إنشاء مركز شباب حى الأسمرات يأتي ضمن خطة الوزارة لإنشاء مراكز شباب نموذجية على مستوى الجمهورية من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيم الأنشطة الرياضية المختلفة للشباب فى مختلف المحافظات ونشر المراكز الرياضية في المدن الجديدة ومن ضمنها حي الأسمرات.



وفى سياق متصل تفقد وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والإنتاج الحربي والشباب والرياضة أعمال الإنشاءات بمصنع النجيل الصناعى بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والذي تم توقيع عقد إنشائه في أبريل 2016 بين الإنتاج الحربي والشباب والرياضة وشركة مصر للمقاصة ووكيل شركة "ماستر سبورت" الألمانية، فى إطار التعاون لإنشاء وتجهيز النوادى الرياضية ومراكز الشباب والاستادات الرياضية محلياً.



ومن الجدير بالذكر أن فكرة إنشاء المصنع جاءت بسبب زيادة الطلب على الأدوات الرياضية ومستلزماتها، والاتجاه حاليا للاعتماد على النجيل الصناعى بدلا من النجيل الطبيعى حيث يحقق بعض المميزات منها ترشيد استهلاك المياه وخفض تكلفة الصيانه، مما سيعود بالنفع على المنشآت الرياضية ويحقق عائد كبير للدولة.