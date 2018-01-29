وزير البترول يعتمد الموازنة التخطيطية لعجيبة للعام المقبل

الملا خلال اجتماع هيئة البترول

نسمة بيومي:



رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع الجمعية العامة لشركة عجيبة للبترول لاعتماد الموازنات الإستثمارية التخطيطية للعام المالى 2018/2019 بحضور وكيلا أول الوزارة ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمهندس فابيو كافانا رئيس الشركة الدولية الإيطالية للزيت (أيوك).



وأوضح المهندس محمد القفاص رئيس شركة عجيبة للبترول أنها تعمل على تنفيذ خطة لتعزيز الإنتاج خلال النصف الثانى من العام المالى الحالي من مناطق عملها بالصحراء الغربية وخليج السويس والتي بدأت نتائجها الإيجابية في الظهور من خلال تحسين الإنتاج في مناطق مليحة غرب وياسمين وأمرى العميق وشمال روزا، مشيراً إلى أن نتائج الاختبارات لبئر "مليحة غرب العميق محاد" أظهرت أن معدل الإنتاج اليومى نحو 2500 برميل زيت خام يومياً من هذه البئر التنموية الجديدة كما بدأت البئر الاستكشافى " كرنك العميق " اختبارات الإنتاج بمعدل حوالى 1320 برميل زيت خام يوميا.



وأضاف أنه من المستهدف حفر 7 آبار تنموية جديدة في حقول أشرفى ورأس قطارة ورمل، مشيرا إلى أنه من المخطط إنتاج حوالى 46 ألف برميل زيت خام يوميا وحوالى 16 مليون قدم مكعب غاز يوميا خلال العام المالى 2018/2019، والذى سيشهد نشاطا موسعا بحفر 45 بئرا و264 عمليات صيانة للآبار.