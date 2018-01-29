الدولار يهدد منطقة تكنولوجيا المعادى

خالد نجم

محمد فتحى:



أزمة جديدة تهدد مستقبل الاستثمار فى منطقة تكنولوجيا المعادى (المعادى بارك) بعدما أخطرت هيئة البريد الشركات المستأجرة لمبانيها MB2 وMB3 منذ أيام عن نيتها زيادة سعر المتر بداية من العام الحالى إلى ما يعادله وفق سعر صرف الدولار بالبنك المركزى ( 17.76 جنيه)، بدلا من المحاسبة على أساس سعر ما قبل التعويم وهو 8.88 جنيه مقابل الدولار كما هو متبع حاليًّا.



وتعتبر راية لمراكز الاتصالات من أوائل الشركات التى تخارجت فعليّا عن المنطقة مع استمرار إدارة المنطقة فى محاسبتها بالدولار، وقامت بشراء مبنى إدارى بديل خارج المنطقة بتكلفة 70 مليون جنيه، ويوفر 1000 مقعد جديد لخدمات الكول سنتر.



«المال» استطلعت خلال السطور المقبلة آراء عدد من مسئولى ورؤساء شركات الاتصالات حول الطرق المثلى للتعامل مع الأزمة القائمة.



قال خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، إن آليات التعامل مع تلك الأزمة ترجع عندما كان البريد يسدد قيمة الايجار بالعملة الأمريكية، وبالتالى فإنه سيتعرض لخسارة فادحة إذا تعامل مع الشركات بأقل من سعر الصرف الحالى، أو السداد بالجنيه.



ولفت إلى ضرورة سعى الهيئة نحو إيجاد حلول وسط مع الشركات، بما لا يتعارض مع مصلحة الطرفين، على أن يتم جدولة المديونيات السابقة على أقساط متدرجة.



وحول الزيادات الجديدة، اقترح التعامل مع جميع الشركات المحلية والأجنبية بالجنيه دون تمييز أو تفرقه، منتقدًا فكرة التعامل بالدولار داخل مصر، لا سيما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبنى الحكومة تطبيقه، ويستهدف رفع قيمة العملة المحلية.



يشار إلى أن شركات «وصلة» و»إيكو» و»اتصال» تقدمت بخطابات رسمية إلى محمد عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة منطقة المعادى التكنولوجية نهاية نوفمبر 2016، للمطالبة بإعادة تسعير إيجار المتر، والذى يتراوح بين 13 و15 دولارا.



وقررت إدارة المنطقة بداية العام الماضى تثبيت سعر إيجار المتر للشركات عند 8.88 جنيه، سعر الدولار فى البنك المركزى قبل تحرير سعر الصرف، وهو الأمر الذى ما زال مستمرا فى محاسبة المبانى المستأجرة بالتعاقد المباشر مع وزارة الاتصالات دون تعديل.



وقال رئيس أحدى شركات تكنولوجيا المعلومات إن فكرة ربط أسعار الإيجار بالدولار جاءت فى البداية مع القرية الذكية من منطلق استقطاب الشركات العالمية للعمل فى مصر، إلا أنه يجب حاليا أخذ أوضاع الشركات بعين الاعتبار فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد بحيث يتم التسعير بالجنيه.



ورأى أن الشركات الصغيرة لا تستطيع مجاراة تلك الأسعار وبالتالى يجب مساندتها بعدم إضافة أعباء جديدة على كاهلها كنوع من أنواع دعم الدولة للكيانات الصغيرة والمتوسطة.



وتابع: حتى إذا كان السعر الحالى لا يصلح، فلا يجب عمل قفزة سعرية بهذا الشكل - أى الانتقال من سعر الدولار قبل التعويم والبالغ 8.88 إلى الحالى 17.75 دفعة واحدة.



وأشار إلى ضرورة وجود تدرج فى رفع السعر، لأن الفارق الكبير بين سعرى الدولار السابق والحالى، قد يهدد اقتصادات أى شركة ويدفعها لتسريح جزء من موظفيها أو الرحيل من المنطقة، لأن ميزانيتها لا تسمح.



وأضاف أنه كان من المنطقى رفع السعر تدريجيًّا على مدار ثلاث سنوات حتى يتم الوصول لسعر الدولار الحقيقى، مع ضرورة الاستماع إلى آراء رؤساء تلك الشركات، أما إذا كان هذا القرار قائمًا على أن السعر الجديد يتناسب مع عدد من الشركات، فهناك كيانات أخرى لا تستطيع تحمله، وكان يجب وضعها فى الحسبان.



وقال شريف طاهر، المدير التنفيذى لشركة «Front Line Solutions» للبرمجيات، إنه رغم عدم اقتناعه بضرورة إلزام الدولة بتقديم الخدمات بسعر مدعم، فإن علامات الاستفهام تدور حول أسباب تقديم هذه الخدمة بالدولار.

ورأى طاهر أن عملية التسعير فى أى دولة يجب أن تكون بعملتها الرسمية، لاسيما أن المنطقة مملوكة للحكومة أو يتم تأجيرها للشركات.



واستطرد: إذا كانت هناك شركات لا تستطيع تحمل هذا السعر عليها الرحيل من المنطقة، أو إطلاق برنامج حكومى لدعم المشروعات الناشئة والمتوسطة بحيث يتم منح غير القادرين على تحمل أسعار الايجارات مجموعة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية.



وحسب المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات فى حوار سابق لـ«المال» نشرته نوفمبر الماضى على هامش معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى 2016، توجد لجنة تضم خبراء من قطاع الاتصالات وزارة المالية تتولى تسعير أراضى المنطقة وتقوم بعرض توصياتها النهائية على الوزير.