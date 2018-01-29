وزير الزراعة يشكل لجنة لمتابعة الإنتاج المحلي من الدواجن

الصاوي أحمد

قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجنة دائمة برئاسة نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لمتابعة موقف الإنتاج المحلي من الدواجن والكميات المستوردة لتحقيق استقرار الأسعار بالسوق المحلية.

وبحسب القرار الوزاري الذي حمل رقم 128 لسنة 2018، تضم اللجنة في عضويتها: ممثل عن كل من وزارتي الداخلية، والتموين والتجارة الداخلية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، فضلاً عن رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وضمت اللجنة من ممثلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، مدير المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية والبيطرية، مدير المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني، فضلاً عن معاون وزير الزراعة لشئون الإنتاج الحيواني كمقرراً للجنة.

وكلف وزير الزراعة اللجنة بمتابعة الموقف في سوق الدواجن والعمل على استقراره وتوافر المنتج بأسعار مناسبة، فضلاً عن تحديد كميات الدواجن التي سيتم استيرادها طبقاً للإحتياجات الفعلية، وعقد اجتماعاتها اسبوعياً على أن يتم إعداد تقرير شهري يتم عرضه عليه.